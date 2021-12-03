ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Медіа стандарт чи верифікований список паблішерів: Publishers та Market Standards IAB Україна проведуть спільний прямий ефір

Новость на русском →
П'ятниця 03 грудня 2021 15:20
Медіа стандарт чи верифікований список паблішерів: Publishers та Market Standards IAB Україна проведуть спільний прямий ефір

9 грудня 2021 комітети Publishers та Market Standards IAB Україна проведуть спільний прямий ефір, присвячений темі "Медіа стандарт чи верифікований список паблішерів: шлях України"

У рамках ефіру представники платформ, рекламодавці, аудитори, паблішери обговорять світовий досвід, альтернативні рішення, "за" та "проти" адаптації підходу списку верифікованих паблішерів в Україні. Актуальні потреби рекламодавців та агенцій. Що отримає чи втратить інтернет індустрія від запровадження медіа стандарту.

Модератор: Анастасія Байдаченко СЕО IAB Ukraine

Спікери:
Міла Крутченко Chief Digital Officer в RAZOM GROUP
Йосип Пінтус Засновник та директор «РБК-Україна»
Станіслав Тельпіс Chief Commercial Officer в Admixer Advertising
Коля Рекеда CMO в MGID

Запрошені експерти:
Сергій Сальніков Head of Digital в Media Audit Institute
Дмитро Шуплєцов Lead Digital Expert в Kwendi Media Audit
Максим Казьмін Head of Digital Sales в 1+1 media
Кирило Єжов Директор операційного департаменту Kantar Україна
Сергій Колєсніков Digital Manager в КРКА УКРАЇНА

Реєстрація та деталі за посиланням:
https://webinars.iab.com.ua/media-standard-or-verification-list-ukraine-2021

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього