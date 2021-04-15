Медиа, агент РФ и бизнес "повара Путина": кто под санкциями США за вмешательство в выборы

Отмечается, что указанные сайты четыре действовали по заданию российского ГРУ. Санкции введены в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки путем санкций.

Евгений Пригожин, владелец "фабрики троллей" в Ольгино ("Агентства Интернет-исследований"), попал под санкции из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Россиянин Александр Малькевич и его компания "Фонд защиты национальных ценностей" (FZNC) попал в санкционный список из-за содействия операциям Пригожина по "глобальному воздействию" как минимум с 2019 года. При этом отмечается, что на самом деле другой субъект воздействия, который финансируется Пригожином, продолжает поддерживать дезинформационные операции Пригожина. Малькевич ведет веб-сайт FZNC.

"Малькевич использовал веб-сайт FZNC вместе с другими оперативниками Пригожина для распространения сообщений от имени Пригожина. Пригожин эволюционировал от простого предоставления финансовой поддержки своей глобальной сети дезинформации к написанию контента, который дискредитирует избирательный процесс в США", - говорится в сообщении.

Подсанкционные "Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества" (AFRIC), "Международный антикризисный центр" и граждане России Петр Бышков, Юлия Афанасьева и Тарас Прибишин способствовали "злокачественным операциям Пригожина в Африке и Европе", в основном из России, отмечает казначейство США. "AFRIC служил подпольной компанией для операций Пригожина по вопросам влияния в Африке, в том числе организуя фальшивые миссии по мониторингу выборов в Зимбабве, Мадагаскаре, Демократической Республике Конго, ЮАР и Мозамбике. Несмотря на то, что AFRIC позиционируется инициативой под руководством Африки, она распространяет в основном сообщения из России, часто связаны с дезинформацией", - поясняется в пресс-релизе минфина.

Отмечается, что AFRIC работает в координации с другими элементами сети Пригожина, включая FZNC и Международный антикризисный центр - мошеннический аналитический центр, контролируемый оперативниками Пригожина.

Бышков руководит "Африканским бэк-офисом" Пригожина, группой политических консультантов, которой поручено разрабатывать стратегии манипулирования африканской политикой для поддержки интересов Пригожина.

Афанасьева, сотрудник "Африканского офиса", руководила AFRIC и Международным антикризисным центром. Прибишин проводил операции влияния в Африке для реализации целей Пригожина в регионе по меньшей мере с 2019 года.

Кроме того, Пригожин использует сложную сеть компаний, что пытаются помочь компаниям уклониться от санкций США. В 2019 году две российские компании - "Транс Логистик" и "Юниджет" выступили в роли тайных агентов по закупкам для Пригожина для получения деталей и технического обслуживания самолетов. "Транс Логистик" скрывал право собственности на заблокированное имущество Пригожина, включая самолет, который является заблокированным имуществом, - M-VITO. Юниджет оказывал услуги по управлению другому заблокированному самолету - M-SAAN.

"Артем Степанов - заместитель генерального директора Юниджета. Мария Зуева - генеральный директор Юниджет. Кирилл Щербаков является конечным владельцем "Юниджета", а также владеет ООО "Алкон", компанией, тесно связанной с "Юниджетом", - пояснили в минфине.

Под санкциями оказался и российско-украинский политический консультант Константин Килимник, который также известен как агент российской разведки. "Во время президентской избирательной кампании в США 2016 года Килимник предоставил российским спецслужбам конфиденциальную информацию относительно опроса и стратегии предвыборной кампании. Кроме того, Килимник пытался пропагандировать историю о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года", - говорится в сообщении.

В 2018 году Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре с целью препятствования правосудию по незарегистрированной лоббистской работе. Килимник также пытался помочь бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. По указанию Януковича, Килимник стремился реализовать план, который вернет Януковича к власти в Украине.

Ведомство напомнило, что Янукович, который сейчас скрывается в России, попал под санкции еще в 2014 году за его роль в нарушении украинского суверенитета.