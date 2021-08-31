Медальный зачет седьмого дня Паралимпиады-2020: Украина продолжает удерживать пятую позицию
В рамках седьмого дня Паралимпиады-2020 украинские спортсмены отметились 13 медалями. Среди них 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые.
Кто отметился золотой медалью:
- Андрей Трусов во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;
- Максим Крипак во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров баттерфляем;
- Максим Коваль во время соревнований по толканию ядра.
Кто отметился серебряной медалью:
- Оксана Ботурчук во время соревнований по забегу на дистанцию 400 метров;
- Егор Дементьев во время соревнований по велошосе с раздельным стартом;
- Максим Веракса во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров вольным стилем;
- Александр Яровой во время соревнований по толканию ядра;
- Юлия Шуляр во время соревнований по забегу на дистанцию 400 метров;
- Наталья Кобзарь время соревнований по забегу на дистанцию 400 метров.
Кто отметился бронзовой медалью:
- Василий Крайник во время соревнований по плаванию на дистанцию 200 метров комплексом;
- Евгений Богодайко во время соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров вольным стилем;
- Елизавета Мерешко во время соревнований по плаванию на дистанцию 100 метров вольным стилем;
- Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирилл Гаращенко во время соревнований по смешанной эстафете на дистанцию 4х100 метров;
Фото: медальный зачет седьмого дня Паралимпиады-2020 (Getty Images)