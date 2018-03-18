Медальный зачет Паралимпиады 2018 на 18 марта

Результаты последнего соревновательного дня Паралимпиады 2018 и общий рейтинг стран по количеству медалей
18 марта на Паралимпиаде 2018 состоялся последний день соревнований, на протяжении которого были разыграны медали в 3-х видах спорта (лыжные гонки, горнолыжный спорт, хоккей на льду). Церемония закрытия Паралимпиады начнется в 13:00 по киевскому времени.
Сегодня украинские спортсмены завоевали одну золотую медаль. По итогам Паралимпийских игр в Южной Корее, наша сборная заняла шестую строчку в медальном зачете с результатом 22 награды за все дни соревнований (7 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых).
Первенство в медальном зачете зимней Паралимпиады 2018 принадлежит США (36 наград), на втором месте - паралимпийцы из России с 24 медалями, третье место - у Канады (28 медалей).
Лыжные гонки, 4х2,5 км, смешанная эстафета
Золото - Украина (Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова)
Серебро - Канада
Бронза - Германия
Фото: Украинские паралимпийцы с золотом по лыжным гонкам (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Лыжные гонки, 4х2,5 км, открытая эстафета
Золото - Франция
Серебро - Норвегия
Бронза - Канада
Украинские спортсмены финишировали пятыми. Команда: Ярослав Решетинский, Ольга Прилуцкая, Игорь Рептюх и Анатолий Ковалевский.
Горнолыжный спорт, слалом, женщины (с нарушением зрения)
Золото - Menna FITZPATRICK (Великобритания)
Серебро - Henrieta FARKASOVA (Словакия)
Бронза - Millie KNIGHT (Великобритания)
Горнолыжный спорт, слалом, женщины (стоя)
Золото - Marie BOCHET (Франция)
Серебро - Mollie JEPSEN (Канада)
Бронза - Andrea ROTHFUSS (Германия)
Горнолыжный спорт, слалом, женщины (сидя)
Золото - Anna-Lena FORSTER (Германия)
Серебро - Momoka MURAOKA (Япония)
Бронза - Heike EDER (Австрия)
Хоккей на льду
Канада - США (1:2)
Бронзовым призером Паралимпиады 2018 в хоккее на льду стала Южная Корея, серебро - у Канады, золото - у хоккеистов из США..
По результатам 18 марта, первенство в медальном зачете Паралимпийских игр 2018 принадлежит США. Спортсмены американской сборной за все соревновательные дни завоевали 36 медалей, из которых 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых.
Общий рейтинг стран по итогам Паралимпиады 2018 выглядит следующим образом (золото- серебро- бронза (всего)):
1. США 13 15 8 (36)
2. Нейтральные атлеты из России 8 10 6 (24)
3. Канада 8 4 16 (28)
4. Франция 7 8 5 (20)
5. Германия 7 8 4 (19)
6. Украина 7 7 8 (22)
7. Словакия 6 4 1 (11)
8. Беларусь 4 4 4 (12)
9. Япония 3 4 3 (10)
10. Нидерланды 3 3 1 (7)
11. Швейцария 3 0 0 (3)
12. Италия 2 2 1 (5)
13. Великобритания 1 4 2 (7)
14. Норвегия 1 3 4 (8)
15. Австралия 1 0 3 (4)
16. Финляндия 1 0 2 (3)
16. Республика Корея 1 0 2 (3)
16. Новая Зеландия 1 0 2 (3)
19. Хорватия 1 0 1 (2)
20. Китай 1 0 0 (1)
20. Казахстан 1 0 0 (1)
22. Австрия 0 2 5 (7)
23. Испания 0 1 1 (2)
24. Швеция 0 1 0 (1)
25. Бельгия 0 0 1 (1)
25. Польша 0 0 1 (1)