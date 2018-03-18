Медальний залік Паралімпіади 2018 на 18 березня

Результати останнього змагального дня Паралімпіади 2018 і загальний рейтинг країн за кількістю медалей
18 березня на Паралімпіаді 2018 відбувся останній день змагань, протягом якого були розіграні медалі в 3-х видах спорту (лижні гонки, гірськолижний спорт, хокей на льоду). Церемонія закриття Паралімпіади розпочнеться о 13:00 за київським часом.
Сьогодні українські спортсмени завоювали одну золоту медаль. За підсумками Паралімпійських ігор в Південній Кореї, наша збірна посіла шосте місце в медальному заліку з результатом 22 нагороди за всі дні змагань (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових).
Першість у медальному заліку зимової Паралімпіади 2018 належить США (36 нагород), на другому місці - паралімпійці з Росії з 24 медалями, третє місце - у Канади (28 медалей).
Лижні гонки, 4х2,5 км, змішана естафета
Золото - Україна (Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман і Оксана Шишкова)
Срібло - Канада
Бронза - Німеччина
Фото: Українські паралімпійці із золотом з лижних гонок (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Лижні гонки, 4х2,5 км, відкрита естафета
Золото - Франція
Срібло - Норвегія
Бронза - Канада
Українські спортсмени фінішували п'ятими. Команда: Ярослав Решетинский, Ольга Прилуцька, Ігор Рептюх і Анатолій Ковалевський.
Гірськолижний спорт, слалом, жінки (з порушенням зору)
Золото - Menna FITZPATRICK (Великобританія)
Срібло - Henrieta FARKASOVA (Словаччина)
Бронза - Millie KNIGHT (Великобританія)
Гірськолижний спорт, слалом, жінки (стоячи)
Золото - Marie BOCHET (Франція)
Срібло - Mollie JEPSEN (Канада)
Бронза - Andrea ROTHFUSS (Німеччина)
Гірськолижний спорт, слалом, жінки (сидячи)
Золото - Anna-Lena FORSTER (Німеччина)
Срібло - Momoka MURAOKA (Японія)
Бронза - Heike EDER (Австрія)
Хокей на льоду
Канада - США (1: 2)
Бронзовим призером Паралімпіади 2018 у хокеї на льоду стала Південна Корея, срібло - у Канади, золото - у хокеїстів з США ..
За результатами 18 березня, першість у медальному заліку Паралімпійських ігор 2018 належить США. Спортсмени американської збірної за всі змагальні дні завоювали 36 медалей, з яких 13 золотих, 15 срібних і 8 бронзових.
Загальний рейтинг країн за підсумками Паралімпіади 2018 виглядає наступним чином (золото-срібло-бронза (всього)):
1. США 13 15 8 (36)
2. Нейтральні атлети з Росії 8 10 6 (24)
3. Канада 8 4 16 (28)
4. Франція 7 8 5 (20)
5. Німеччина 7 8 4 (19)
6. Україна 7 7 8 (22)
7. Словаччина 6 4 1 (11)
8. Білорусь 4 4 4 (12)
9. Японія 3 4 3 (10)
10. Нідерланди 3 3 1 (7)
11. Швейцарія 3 0 0 (3)
12. Італія 2 2 1 (5)
13. Великобританія 1 4 2 (7)
14. Норвегія 1 3 4 (8)
15. Австралія 1 0 3 (4)
16. Фінляндія 1 0 2 (3)
16. Республіка Корея 1 0 2 (3)
16. Нова Зеландія 1 0 2 (3)
19. Хорватія 1 0 1 (2)
20. Китай 1 0 0 (1)
20. Казахстан 1 0 0 (1)
22. Австрія 0 2 5 (7)
23. Іспанія 0 1 1 (2)
24. Швеція 0 1 0 (1)
25. Бельгія 0 0 1 (1)
25. Польща 0 0 1 (1)