Медальний залік Паралімпіади 2018 на 18 березня

18 березня на Паралімпіаді 2018 відбувся останній день змагань, протягом якого були розіграні медалі в 3-х видах спорту (лижні гонки, гірськолижний спорт, хокей на льоду). Церемонія закриття Паралімпіади розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Сьогодні українські спортсмени завоювали одну золоту медаль. За підсумками Паралімпійських ігор в Південній Кореї, наша збірна посіла шосте місце в медальному заліку з результатом 22 нагороди за всі дні змагань (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових).

Першість у медальному заліку зимової Паралімпіади 2018 належить США (36 нагород), на другому місці - паралімпійці з Росії з 24 медалями, третє місце - у Канади (28 медалей).

Паралімпіада 2018: результати 18 березня

Лижні гонки, 4х2,5 км, змішана естафета

Золото - Україна (Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман і Оксана Шишкова)

Срібло - Канада

Бронза - Німеччина

Фото: Українські паралімпійці із золотом з лижних гонок (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Лижні гонки, 4х2,5 км, відкрита естафета

Золото - Франція

Срібло - Норвегія

Бронза - Канада

Українські спортсмени фінішували п'ятими. Команда: Ярослав Решетинский, Ольга Прилуцька, Ігор Рептюх і Анатолій Ковалевський.

Гірськолижний спорт, слалом, жінки (з порушенням зору)

Золото - Menna FITZPATRICK (Великобританія)

Срібло - Henrieta FARKASOVA (Словаччина)

Бронза - Millie KNIGHT (Великобританія)

Гірськолижний спорт, слалом, жінки (стоячи)

Золото - Marie BOCHET (Франція)

Срібло - Mollie JEPSEN (Канада)

Бронза - Andrea ROTHFUSS (Німеччина)

Гірськолижний спорт, слалом, жінки (сидячи)

Золото - Anna-Lena FORSTER (Німеччина)

Срібло - Momoka MURAOKA (Японія)

Бронза - Heike EDER (Австрія)

Хокей на льоду

Канада - США (1: 2)

Бронзовим призером Паралімпіади 2018 у хокеї на льоду стала Південна Корея, срібло - у Канади, золото - у хокеїстів з США ..

Загальний медальний залік зимової Паралімпіади 2018 на 18 березня

За результатами 18 березня, першість у медальному заліку Паралімпійських ігор 2018 належить США. Спортсмени американської збірної за всі змагальні дні завоювали 36 медалей, з яких 13 золотих, 15 срібних і 8 бронзових.

Загальний рейтинг країн за підсумками Паралімпіади 2018 виглядає наступним чином (золото-срібло-бронза (всього)):

1. США 13 15 8 (36)

2. Нейтральні атлети з Росії 8 10 6 (24)

3. Канада 8 4 16 (28)

4. Франція 7 8 5 (20)

5. Німеччина 7 8 4 (19)

6. Україна 7 7 8 (22)

7. Словаччина 6 4 1 (11)

8. Білорусь 4 4 4 (12)

9. Японія 3 4 3 (10)

10. Нідерланди 3 3 1 (7)

11. Швейцарія 3 0 0 (3)

12. Італія 2 2 1 (5)

13. Великобританія 1 4 2 (7)

14. Норвегія 1 3 4 (8)

15. Австралія 1 0 3 (4)

16. Фінляндія 1 0 2 (3)

16. Республіка Корея 1 0 2 (3)

16. Нова Зеландія 1 0 2 (3)

19. Хорватія 1 0 1 (2)

20. Китай 1 0 0 (1)

20. Казахстан 1 0 0 (1)

22. Австрія 0 2 5 (7)

23. Іспанія 0 1 1 (2)

24. Швеція 0 1 0 (1)

25. Бельгія 0 0 1 (1)

25. Польща 0 0 1 (1)