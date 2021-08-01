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Медальные шансы Романчука, бой Хижняка и старт борьбы: за чем следить на ОИ сегодня

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня на Олимпиаде в Токио разыграют 25 медалей. Украина имеет реальные шансы пополнить медальную коллекцию.

Подробнее о главных событиях дня - в материале РБК-Украина.

Главная медальная надежда Украины на Олимпийских играх 1 августа в плавании. Сегодня рано утром состоится финальный заплыв на дистанции 1500 метров вольным стилем, где Украину будут представлять сразу два пловца - Михаил Романчук и Сергей Фролов. При этом Романчук стартует в финале с лучшим показателем в квалификации - 14:45.99.

Также за медаль имеет шанс побороться тяжелоатлетка Ирина Деха. Кроме этого свой бой в четвертьфинале проведет Александр Хижняк, который имеет хорошие шансы на получение медали в Токио.

Подробное расписание главных событий дня ниже:

Плавание

Финалы

  • Мужчины, 50 метров вольным стилем - 4:30

Украина не представлена

  • Женщины, 50 метров вольным стилем - 4:30

Украина не представлена

  • Мужчины, 1500 метров вольным стилем - 4:44

Украина: Михаил Романчук, Сергей Фролов

  • Мужчины, эстафета 4х100 комплекс - 5:15

Украина не представлена

  • Женщины, эстафета 4х100 комплекс - 5:36

Украина не представлена

Тяжелая атлетика

Женщины, 76 кг

Украина: Ирина Деха

  • Финал - 13:50

Стрельба

Скоростной пистолет, 25 метров

Украина: Павел Коростылев

  • Квалификация - 2:30

Борьба

Греко-римская борьба, мужчины, 60 кг

  • 1/8 финала. Ленур Темуров (Украина) - Эльмурат Тасмурадов (Узбекистан)

Вольная борьба, женщины, 76 кг

  • 1/8 финала. Алла Белинская (Украина) - Кван Жоу (Китай)

Бокс

Мужчины, 69-75 кг

  • Четвертьфинал. Александр Хижняк (Украина) - Юри Седено-Мартинес (Доминиканская Республика) - 5:18

Легкая атлетика

Метание молота

  • Женщины. Квалификация - 3:10

Украина: Ирина Новожилова, Ирина Климец

Бег с препятствиями

  • Женщины, 3000 метров. Квалификация - 3:40

Украина: Наталия Стребкова

Прыжки в длину

  • Женщины. Квалификация - 3:50

Украина: Марина Бех-Романчук

Толкание ядра

  • Женщины. Финал - 4:35

Украина не представлена

Прыжки в высоту

  • Мужчины. Финал - 13:10

Украина не представлена

Бег, 100 метров

  • Мужчины. Финал - 15:50

Украина не представлена

Гимнастика

Украина не представлена

Вольные упражнения, мужчины

  • Финал - 11:00

Опорный прыжок, женщины

  • Финал - 11:52

Конь, мужчины

  • Финал - 12:41

Параллельные брусья

  • Финал - 13:24

Теннис

Женщины, парный разряд

  • Финал. Крейчикова / Синякова (Чехия) - Бенчич / Голубич (Швейцария) - 9:00

Мужчины, индивидуальный разряд

  • Финал. Александр Зверев (Германия) - Карен Хачанов (Российский Олимпийский комитет) - не раньше 10:30

Микст

  • Финал. Веснина / Карацев (РОК) - Павлюченкова / Рублев (РОК)

Парусный спорт

Лазер, мужчины, индивидуальный разряд

Украина не представлена

  • Финал - 7:33

Лазер, женщины, индивидуальный разряд

Украина не представлена

  • Финал - 8:33

Гольф

Мужчины

  • Финал - 1:30

Фехтования

Мужчины, командный разряд

Украина не представлена

  • Матч за бронзу - 12:30
  • Матч за золото - 13:50

Прыжки в воду

Женщины, трамплин 3 метра

Украина не представлена

  • Финал - 8:00

Велоспорт

BMX, фристайл

Украина не представлена

  • Женщины, финал - 3:10
  • Мужчины, финал - 4:20

Бадминтон

Украина не представлена

Женщины, индивидуальный разряд

  • Матч за бронзу - 14:30
  • Матч за золото - 15:20
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