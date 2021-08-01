Медальные шансы Романчука, бой Хижняка и старт борьбы: за чем следить на ОИ сегодня

Сегодня на Олимпиаде в Токио разыграют 25 медалей. Украина имеет реальные шансы пополнить медальную коллекцию.
Подробнее о главных событиях дня - в материале РБК-Украина.
Главная медальная надежда Украины на Олимпийских играх 1 августа в плавании. Сегодня рано утром состоится финальный заплыв на дистанции 1500 метров вольным стилем, где Украину будут представлять сразу два пловца - Михаил Романчук и Сергей Фролов. При этом Романчук стартует в финале с лучшим показателем в квалификации - 14:45.99.
Также за медаль имеет шанс побороться тяжелоатлетка Ирина Деха. Кроме этого свой бой в четвертьфинале проведет Александр Хижняк, который имеет хорошие шансы на получение медали в Токио.
Подробное расписание главных событий дня ниже:
Финалы
Украина не представлена
Украина не представлена
Украина: Михаил Романчук, Сергей Фролов
Украина не представлена
Украина не представлена
Женщины, 76 кг
Украина: Ирина Деха
Скоростной пистолет, 25 метров
Украина: Павел Коростылев
Греко-римская борьба, мужчины, 60 кг
Вольная борьба, женщины, 76 кг
Мужчины, 69-75 кг
Метание молота
Украина: Ирина Новожилова, Ирина Климец
Бег с препятствиями
Украина: Наталия Стребкова
Прыжки в длину
Украина: Марина Бех-Романчук
Толкание ядра
Украина не представлена
Прыжки в высоту
Украина не представлена
Бег, 100 метров
Украина не представлена
Украина не представлена
Вольные упражнения, мужчины
Опорный прыжок, женщины
Конь, мужчины
Параллельные брусья
Женщины, парный разряд
Мужчины, индивидуальный разряд
Микст
Лазер, мужчины, индивидуальный разряд
Украина не представлена
Лазер, женщины, индивидуальный разряд
Украина не представлена
Мужчины
Мужчины, командный разряд
Украина не представлена
Женщины, трамплин 3 метра
Украина не представлена
BMX, фристайл
Украина не представлена
Украина не представлена
Женщины, индивидуальный разряд