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Медальні шанси Романчука, бій Хижняка і старт боротьби: за чим стежити на ОІ сьогодні

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні на Олімпіаді в Токіо розіграють 25 медалей. Україна має реальні шанси поповнити медальну колекцію.

Детальніше про головні події дня - в матеріалі РБК-Україна.

Головна медальна Надія України на Олімпійських іграх 1 серпня в плаванні. Сьогодні рано вранці відбудеться фінальний заплив на дистанції 1500 метрів вільним стилем, де Україну представлятимуть відразу два плавці - Михайло Романчук і Сергій Фролов. При цьому Романчук стартує у фіналі з найкращим показником у кваліфікації - 14:45.99.

Також за медаль має шанс поборотися важкоатлетка Ірина Деха. Крім цього свій бій у чвертьфіналі проведе Олександр Хижняк, який має хороші шанси на отримання медалі в Токіо.

Детальний розклад головних подій дня нижче:

Плавання

Фінал

  • Чоловіки, 50 метрів вільним стилем-4:30

Україна не представлена

  • Жінки, 50 метрів вільним стилем-4:30

Україна не представлена

  • Чоловіки, 1500 метрів вільним стилем-4:44

Україна: Михайло Романчук, Сергій Фролов

  • Чоловіки, естафета 4х100 комплекс - 5:15

Україна не представлена

  • Жінки, естафета 4х100 комплекс-5:36

Україна не представлена

Важка атлетика

Жінки, 76 кг

Україна: Ірина Деха

  • Фінал - 13:50

Стрільба

Швидкісний пістолет, 25 метрів

Україна: Павло Коростильов

  • Кваліфікація-2:30

Боротьба

Греко-римська боротьба, чоловіки, 60 кг

  • 1/8 фіналу. Ленур Темуров (Україна) - Ельмурат Тасмурадов (Узбекистан)

Вільна Боротьба, жінки, 76 кг

  • 1/8 фіналу. Алла Бєлінська (Україна) - Кван Жоу (Китай)

Бокс

Чоловіки, 69-75 кг

  • Чвертьфінал. Олександр Хижняк ( Україна) - Юрі Седено-Мартінес (Домініканська Республіка) - 5:18

Легка атлетика

Метання молота

  • Жінка. Кваліфікація - 3:10

Україна: Ірина Новожилова, Ірина Климець

Біг з перешкодами

  • Жінки, 3000 метрів. Кваліфікація-3:40

Україна: Наталія Стребкова

Стрибки в довжину

  • Жінка. Кваліфікація-3:50

Україна: Марина Бех-Романчук

Штовхання ядра

  • Жінка. Фінал-4:35

Україна не представлена

Стрибки у висоту

  • Чоловік. Фінал - 13:10

Україна не представлена

БІГ, 100 метрів

  • Чоловік. Фінал - 15:50

Україна не представлена

Гімнастика

Україна не представлена

Вільні вправи, чоловіки

  • Фінал - 11:00

Опорний стрибок, жінки

  • Фінал - 11:52

Кінь, чоловіки

  • Фінал - 12:41

Паралельні бруси

  • Фінал - 13:24

Теніс

Жінки, Парний розряд

  • Фінал. Крейчикова / Синякова ( Чехія) - Бенчич / Голубич ( Швейцарія) - 9:00

Чоловіки, індивідуальний розряд

  • Фінал. Олександр Звєрєв ( Німеччина) - Карен Хачанов ( Російський олімпійський комітет) - не раніше 10:30

Мікст

  • Фінал. Весніна / Карацев (РОК) - Павлюченкова / Рубльов ( РОК)

Вітрильний спорт

Лазер, чоловіки, індивідуальний розряд

Україна не представлена

  • Фінал-7:33

Лазер, жінки, індивідуальний розряд

Україна не представлена

  • Фінал-8:33

Гольф

Чоловік

  • Фінал - 1:30

Фехтування

Чоловіки, командний розряд

Україна не представлена

  • Матч за бронзу - 12:30
  • Матч за золото - 13:50

Стрибки у воду

Жінки, трамплін 3 метри

Україна не представлена

  • Фінал-8:00

Велоспорт

BMX, Фрістайл

Україна не представлена

  • Жінки, фінал-3:10
  • Чоловіки, фінал-4:20

Бадмінтон

Україна не представлена

Жінки, індивідуальний розряд

  • Матч за бронзу - 14:30
  • Матч за золото - 15:20
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