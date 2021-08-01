Медальні шанси Романчука, бій Хижняка і старт боротьби: за чим стежити на ОІ сьогодні

Сьогодні на Олімпіаді в Токіо розіграють 25 медалей. Україна має реальні шанси поповнити медальну колекцію.
Детальніше про головні події дня - в матеріалі РБК-Україна.
Головна медальна Надія України на Олімпійських іграх 1 серпня в плаванні. Сьогодні рано вранці відбудеться фінальний заплив на дистанції 1500 метрів вільним стилем, де Україну представлятимуть відразу два плавці - Михайло Романчук і Сергій Фролов. При цьому Романчук стартує у фіналі з найкращим показником у кваліфікації - 14:45.99.
Також за медаль має шанс поборотися важкоатлетка Ірина Деха. Крім цього свій бій у чвертьфіналі проведе Олександр Хижняк, який має хороші шанси на отримання медалі в Токіо.
Детальний розклад головних подій дня нижче:
Фінал
Україна не представлена
Україна не представлена
Україна: Михайло Романчук, Сергій Фролов
Україна не представлена
Україна не представлена
Жінки, 76 кг
Україна: Ірина Деха
Швидкісний пістолет, 25 метрів
Україна: Павло Коростильов
Греко-римська боротьба, чоловіки, 60 кг
Вільна Боротьба, жінки, 76 кг
Чоловіки, 69-75 кг
Метання молота
Україна: Ірина Новожилова, Ірина Климець
Біг з перешкодами
Україна: Наталія Стребкова
Стрибки в довжину
Україна: Марина Бех-Романчук
Штовхання ядра
Україна не представлена
Стрибки у висоту
Україна не представлена
БІГ, 100 метрів
Україна не представлена
Україна не представлена
Вільні вправи, чоловіки
Опорний стрибок, жінки
Кінь, чоловіки
Паралельні бруси
Жінки, Парний розряд
Чоловіки, індивідуальний розряд
Мікст
Лазер, чоловіки, індивідуальний розряд
Україна не представлена
Лазер, жінки, індивідуальний розряд
Україна не представлена
Чоловік
Чоловіки, командний розряд
Україна не представлена
Жінки, трамплін 3 метри
Україна не представлена
BMX, Фрістайл
Україна не представлена
Україна не представлена
Жінки, індивідуальний розряд