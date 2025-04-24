Медаль імені Митрополита Шептицького цього року вручать Ліні Костенко та Бернару-Анрі Леві

Лауреатами нагороди у 2025 році стануть українська поетеса, письменниця та дисидентка Ліна Костенко, а також французький філософ та режисер Бернар-Анрі Леві.

Цьогорічна медаль імені Митрополита Шептицького вручається "за визнання безстрашної відданості справедливості та правді".

Ліна Костенко є найвидатнішою українською поетесою. За часів радянської влади її твори були заборонені через теми, які вона порушувала: захист людської гідності та права націй на самовизначення. Вона твердо стояла на захисті ідентичності та прав євреїв, поляків, татар та інших народів, які постраждали від тоталітарних систем. Її твори надихають українців у їхній боротьбі з російськими окупантами. Ліна Костенко завжди була голосом правди – однієї з базових цінностей, яких дотримувався Митрополит Шептицький.

Бернар-Анрі Леві – французький філософ, кінорежисер, автор 49 книг і 9 фільмів. Леві є одним із найвидатніших західних інтелектуалів у захисті демократії. У 2014 році виступав перед учасниками Революції Гідності на Майдані Незалежності у Києві.

Він також представляв президента Франції на 75-ій річниці вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру. Підтримує український народ у його опорі російській агресії. Є автором трьох документальних фільмів про Україну: "Чому Україна" (2022), "Слава Україні" (2023) та "Героям Слава" (2023). Його четвертий фільм про Україну – "Наша війна" – з’явиться влітку 2025 року. Робота Леві узгоджується зі спадщиною моральної мужності Митрополита Шептицького, зокрема в його захисті прав людини та єврейського народу.

Митрополит Андрей Шептицький – предстоятель Української греко-католицької церкви з 1901 по 1944 роки. Під час Другої світової війни допоміг врятувати життя понад 150 євреїв – переважно дітей, яких монахи переховували у монастирях і навіть у митрополичих палатах.

Шептицький відкрито виступав проти вбивчої політики гітлерівської Німеччини щодо євреїв, у листах до Папи Римського Пія XII писав про масові вбивства, які нацисти вчиняли на території сучасної України. У листопаді 1942 року опублікував пастирське послання "Не убий", закликаючи своїх парафіян не брати участі у звірствах.

Лауреатів цьогорічної нагороди та медалі імені Митрополита Андрея Шептицького оголосять президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін та голова ради директорів "Українсько-єврейської зустрічі" Джеймс Костянтин Tемертей. Церемонія відбудеться у середу, 30 квітня, у Вашингтоні о 18:15 за вашингтонським часом. за адресою 1st St SE, Washington DC 20515, USA. U.S. Capitol Visitor Center, Room SVC 201-200.

Контакти:

Пряма трансляція церемонії відбудеться на YouTube-каналі Єврейської конфедерації України та на YouTube-каналі Бориса Ложкіна.

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