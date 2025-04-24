Медаль имени Митрополита Шептицкого в этом году вручат Лине Костенко и Бернару-Анри Леви

Лауреатами награды в 2025 году станут украинская поэтесса, писательница и диссидентка Лина Костенко, а также французский философ и режиссер Бернар-Анри Леви.

Нынешняя медаль имени Митрополита Шептицкого вручается "за признание бесстрашной преданности справедливости и правде".

Лина Костенко является выдающейся украинской поэтессой. Во времена советской власти ее произведения были запрещены из-за тем, которые она поднимала: защита человеческого достоинства и права наций на самоопределение. Она твердо стояла на защите идентичности и прав евреев, поляков, татар и других народов, пострадавших от тоталитарных систем. Ее произведения вдохновляют украинцев в их борьбе с российскими оккупантами. Лина Костенко всегда была голосом правды - одной из базовых ценностей, которых придерживался Митрополит Шептицкий.

Бернар-Анри Леви - французский философ, кинорежиссер, автор 49 книг и 9 фильмов. Леви является одним из самых выдающихся западных интеллектуалов в защите демократии. В 2014 году выступал перед участниками Революции Достоинства на Майдане Независимости в Киеве.

Он также представлял президента Франции на 75-й годовщине чествования памяти жертв Бабьего Яра. Поддерживает украинский народ в его сопротивлении российской агрессии. Является автором трех документальных фильмов об Украине: "Почему Украина" (2022), "Слава Украине" (2023) и "Героям Слава" (2023). Его четвертый фильм об Украине - "Наша война" - появится летом 2025 года. Работа Леви согласуется с наследием морального мужества Митрополита Шептицкого, в частности в его защите прав человека и еврейского народа.

Митрополит Андрей Шептицкий - предстоятель Украинской греко-католической церкви с 1901 по 1944 годы. Во время Второй мировой войны помог спасти жизни более 150 евреев - преимущественно детей, которых монахи прятали в монастырях и даже в митрополичьих палатах.

Шептицкий открыто выступал против убийственной политики гитлеровской Германии в отношении евреев, в письмах к Папе Римскому Пию XII писал о массовых убийствах, которые нацисты совершали на территории современной Украины. В ноябре 1942 года опубликовал пастырское послание "Не убий", призывая своих прихожан не участвовать в зверствах.

Лауреатов нынешней награды и медали имени Митрополита Андрея Шептицкого объявят президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и председатель совета директоров "Украинско-еврейской встречи" Джеймс Константин Темертей. Церемония состоится в среду, 30 апреля, в Вашингтоне в 18:15 по вашингтонскому времени. по адресу1st St SE, Washington DC 20515, USA. U.S. Capitol Visitor Center, Room SVC 201-200.

Контакты:

Прямая трансляция церемонии состоится на YouTube-канале Еврейской конфедерации Украины и на YouTube-канале Бориса Ложкина.

Информационные партнеры: Oboz.ua, РБК-Украина, NV.ua, Telegraf.ua.