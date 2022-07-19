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Мечтал о вставных зубах. СБУ взяла в плен рецидивиста, перешедшего на сторону врага

Новина українською →
Украина, Вторник 19 июля 2022 17:54
Мечтал о вставных зубах. СБУ взяла в плен рецидивиста, перешедшего на сторону врага Фото: СБУ взяла в плен рецидивиста, перешедшего на сторону врага (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты взяли в армию рецидивиста из Луганской области. У него было одно желание – заработать денег, чтобы вставить зубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. Взял и просто служил", - говорит захватчик, оставшийся в живых и попавший в плен в Северодонецке, 5 его товарищей-оккупантов погибли.

В СБУ добавляют, что пленный - бывший шахтер. Однако по специальности не работал давно.

Начиная с 2006 года трижды был осужден за торговлю наркотиками. И последний раз освободился только в 2021 году и сразу решил подзаработать денег для лечения зубов.

Ранее украинские военные взяли в плен боевика из так называемой "ЛНР". Мужчина рассказал, что пошел воевать против Украины, чтобы снова не попасть в тюрьму.

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