Мріяв про вставні зуби. СБУ взяла у полон рецидивіста, що перейшов на бік ворога

Російські окупанти взяли до армії рецидивіста з Луганської області. У нього було одне бажання - заробити грошей, щоб вставити зуби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. Взял и просто служил", - говорить загарбник, що залившився живим та потрапив у полон в Сєвєродонецьку, 5 його товаришів-окупантів загинули.

В СБУ додають, що полонений - колишній шахтар. Однак за фахом не працював давно.

Починаючи з 2006 року, тричі був засуджений за торгівлю наркотиками. І востаннє звільнився тільки у 2021 році та одразу вирішив підзаробити грошей для лікування зубів.