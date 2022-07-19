Мріяв про вставні зуби. СБУ взяла у полон рецидивіста, що перейшов на бік ворога
Російські окупанти взяли до армії рецидивіста з Луганської області. У нього було одне бажання - заробити грошей, щоб вставити зуби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. Взял и просто служил", - говорить загарбник, що залившився живим та потрапив у полон в Сєвєродонецьку, 5 його товаришів-окупантів загинули.
В СБУ додають, що полонений - колишній шахтар. Однак за фахом не працював давно.
Починаючи з 2006 року, тричі був засуджений за торгівлю наркотиками. І востаннє звільнився тільки у 2021 році та одразу вирішив підзаробити грошей для лікування зубів.
Раніше українські військові взяли у полон бойовика із так званої "ЛНР". Чоловік розповів, що пішов воювати проти України, аби знову не потрапити у в'язницю.
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