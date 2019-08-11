У мечети в Стокгольме усилена безопасность после стрельбы в пригороде Осло

Полиция Стокгольма усиливает меры безопасности вокруг местной мечети во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрама на фоне стрельбы в мечети в пригороде Осло Беруме, произошедшей в минувшую субботу. Об этом в воскресенье сообщает телеканал TV4.

Инспектор столичной полиции Улоф Алюнд заявил, что правоохранители осуществляют дополнительное наблюдение и уделяют особое внимание этому району.

"Я надеюсь, что государство предоставит лучшие возможности для обеспечения безопасности. Речь может идти о камерах наблюдения и большем внимании. Возможно, об охранниках на отдельных праздниках", - отметил председатель Союза мусульман Швеции Тахир Акан в интервью Шведскому радио.

Напомним, РБК-Украина писало, что в результате стрельбы в мечети в Осло пострадал один человек. Один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был задержан.