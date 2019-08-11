У мечеті в Стокгольмі посилена безпека після стрілянини в передмісті Осло

Поліція Стокгольма посилює заходи безпеки навколо місцевої мечеті під час святкування мусульманського свята Курбан-байрам на тлі стрілянини в мечеті в передмісті Осло Беруме, що сталася минулої суботи. Про це в неділю повідомляє телеканал TV4.

Інспектор столичної поліції Улоф Алюнд заявив, що правоохоронці здійснюють додаткове спостереження і приділяють особливу увагу цього району.

"Я сподіваюся, що держава надасть кращі можливості для забезпечення безпеки. Мова може йти про камери спостереження і більшої уваги. Можливо, про охоронців на окремих святах", - зазначив голова Союзу мусульман Швеції Тахір Акан в інтерв'ю Шведському радіо.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в результаті стрілянини в мечеті в Осло постраждала одна людина. Один чоловік отримав вогнепальні поранення, однак їх тяжкість невідома. Злочинець був затриманий.