У мечеті Аль-Акса в Єрусалимі сталися зіткнення. Постраждали 150 палестинців

Ізраїльські правоохоронці зазначають, що близько 4:00 десятки молодих людей почали марш, несучи прапори Організації визволення Палестини і терористичного угруповання ХАМАС. В поліції запевнили, що учасники кидали каміння в Стіну Плачу, запускали феєрверки та готувались до подальших зіткнень.

За словами правоохоронців, вони чекали закінчення ранкової молитви, перш ніж увійти на Храмову гору, щоб розігнати бунтівників. Деякі палестинці забарикадувались всередині священної мечеті Аль-Акса, звідки вони кидали каміння в бік офіцерів. Свідки запевняють, що ізраїльські правоохоронці зайшли до самої мечеті, що ще більше спровокувало конфлікт. Через це на Храмовій горі виникли зіткнення з застосуванням сльозогінного газу.

У Міністерстві закордонних. справ Ізраїлю запевнили, що офіцери не заходили до Аль-Акси.

Masked men hurl stones and set off fireworks, desecrating Al-Aqsa Mosque.



Contrary to FAKE reports, police forces DID NOT enter the mosque. pic.twitter.com/IaXnXbcDts