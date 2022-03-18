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МЭА разработало план из десяти пунктов по отказу от российской нефти

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Пятница 18 марта 2022 13:36
МЭА разработало план из десяти пунктов по отказу от российской нефти Фото: Эмбарго на российскую нефть потребует сокращение потребления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовал план из 10 пунктов по сокращению потребления нефти. МЭА призвало потребителей меньше путешествовать, пользоваться одним транспортом и ездить медленнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

План базирующейся в Париже группы из 31 промышленно развитой страны, в которую не входит Россия, подчеркивает безотлагательность кризиса предложения, вызванного санкциями и нежеланием покупать российскую нефть, что привело к росту цен на топливо.

Рекомендации, которые включают более низкие ограничения скорости, работу из дома, дни без автомобилей в городах, более дешевый общественный транспорт и более широкое использование автомобилей, могут сократить спрос на нефть на 2,7 млн баррелей в день в течение четырех месяцев.

Поскольку основная часть спроса на нефть приходится на транспорт, говорится в сообщении, план фокусируется на том, «как использовать меньше нефти для доставки людей и товаров из пункта А в пункт Б», опираясь на «конкретные меры», которые уже применялись во многих странах и городах.

Заявление, сделанное в пятницу, следует за аналогичным планом действий из 10 пунктов, который группа выдвинула ранее в этом месяце, чтобы сократить зависимость от российского газа, в котором говорится, что Европа может сократить импорт топлива из России более чем на треть в течение года.

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