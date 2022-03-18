МЭА разработало план из десяти пунктов по отказу от российской нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовал план из 10 пунктов по сокращению потребления нефти. МЭА призвало потребителей меньше путешествовать, пользоваться одним транспортом и ездить медленнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
План базирующейся в Париже группы из 31 промышленно развитой страны, в которую не входит Россия, подчеркивает безотлагательность кризиса предложения, вызванного санкциями и нежеланием покупать российскую нефть, что привело к росту цен на топливо.
Рекомендации, которые включают более низкие ограничения скорости, работу из дома, дни без автомобилей в городах, более дешевый общественный транспорт и более широкое использование автомобилей, могут сократить спрос на нефть на 2,7 млн баррелей в день в течение четырех месяцев.
Поскольку основная часть спроса на нефть приходится на транспорт, говорится в сообщении, план фокусируется на том, «как использовать меньше нефти для доставки людей и товаров из пункта А в пункт Б», опираясь на «конкретные меры», которые уже применялись во многих странах и городах.
Заявление, сделанное в пятницу, следует за аналогичным планом действий из 10 пунктов, который группа выдвинула ранее в этом месяце, чтобы сократить зависимость от российского газа, в котором говорится, что Европа может сократить импорт топлива из России более чем на треть в течение года.
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