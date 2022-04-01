МЭА проведет экстренное совещание для борьбы с ростом цен на нефть

Международное энергетическое агентство проведет в пятницу 1 апреля, экстренное совещание стран-потребителей, чтобы обсудить новый выпуск стратегических резервов. Также на повестке дня план США по выпуску крупных запасов, начиная с мая, для сдерживания резкого роста цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Крупные потребители ищут способы ослабить влияние мировых цен на нефть, которые выросли более чем на 30% в этом году, на их экономику после того, как группа ведущих производителей ОПЕК+ придерживалась планов увеличить скромные 432 тыс. баррелей в сутки поставок в мае.

Ожидается, что западные санкции против России после их вторжения в Украину приведут к потере около 3 миллионов баррелей в сутки российской нефти в апреле, по данным МЭА.

Чтобы восполнить дефицит, президент Джо Байден в четверг санкционировал крупнейший за всю историю выброс из стратегических нефтяных резервов США - выпуск нефти в размере 1 млн баррелей в сутки в течение шести месяцев, начиная с мая.

Объявление США было сделано за день до того, как страны-члены МЭА должны встретиться в пятницу, чтобы обсудить дальнейший экстренный выпуск нефти, который последует за их соглашением от 1 марта о выпуске около 60 миллионов баррелей.

Несколько членов из Азиатско-Тихоокеанского региона заявили, что поддержат инициативы МЭА.

Министр промышленности заявил в пятницу, что Япония будет действовать надлежащим образом в связи с выпуском запасов нефти, внимательно наблюдая за глобальными событиями.

"Неясно, будет ли выпуск сделан только США или Соединенные Штаты сделают предложение на заседании МЭА", - заявил на пресс-конференции министр промышленности Японии Коити Хагиуда.

"В любом случае, мы хотели бы действовать адекватно, следя за международной обстановкой", - сказал он.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи заявило в своем заявлении на прошлой неделе, что оно планирует поддерживать дополнительное международное сотрудничество в области нефти и газа и уже обязалось выпустить 4,42 миллиона баррелей в соглашении от 1 марта.

В Новой Зеландии есть резервы, которые можно высвободить, если потребуется, сообщила в электронном письме пресс-секретарь министра энергетики Меган Вудс.

Она добавила, что Новая Зеландия уже выпустила 369 тысяч баррелей нефти в рамках коллективного выпуска МЭА, согласованного 1 марта.

В мартовском соглашении Австралия обязалась высвободить полные 1,7 млн баррелей, которые она хранит в своих чрезвычайных запасах в стратегических резервах США.

Индия, ассоциированный член МЭА, привержена поддержке инициатив по выпуску резервов, смягчению волатильности рынка и сдерживанию роста цен на сырую нефть, заявил на этой неделе законодателям младший министр финансов Панкадж Чаудхури.

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