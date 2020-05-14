Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году, однако снизило его масштаб в связи со смягчением карантинных мер по всему миру. Об этом говорится в ежемесячном отчете агентства.

Прогноз на 2020 год в целом предполагает падение спроса на 8,6 млн баррелей в сутки, что на 0,7 млн баррелей в сутки больше, чем предыдущем отчете. При этом пиковое падение спроса придется на второй квартал 2020 года - на 19,9 млн баррелей в сутки

По данным агентства, в мае мировые поставки нефти сократятся на 12 млн баррелей в сутки до девятилетнего минимума в 88 млн баррелей в сутки, так как соглашение ОПЕК+ вступило в силу, а добыча снижается в других странах.

Как отмечается в документе, в конце мая около 2,8 млрд человек будут жить в условиях изоляции для сдерживания пандемии коронавируса, по сравнению с 4,0 млрд человек в апреле.

"Экономическая активность начала постепенное, но хрупкое восстановление. Однако по-прежнему сохраняется значительная неопределенность. Самый большой вопрос заключается в том, смогут ли правительства смягчить карантинные меры, не вызвав возобновления вспышек COVID-19", - говорится в отчете.

Как сообщало РБК-Украина, МВФ ожидает, что цена нефти, упадет до 35,61 долларов в 2020 году и 37,87 долларов за баррель в 2021 году.

Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. По данным НБУ, такое падение цены нефти приведет к тому, что цены на бензин снизятся в Украине до конца года на 10-15%.