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McDonald's возобновляет работу в Украине: как и когда начнут открываться рестораны

Фото: McDonald's не будет пускать клиентов внутрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

McDonald начинает поэтапное возобновление работы в Украине. С 20 сентября начнут работать три ресторана в Киеве, но только на доставку через McDelivery.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева - на проспекте Бажана,3в, на ул. Гришко,7 и на проспекте Гагарина,2а.

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а затем будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

По данным пресс-службы, сперва получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.

"В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости будут иметь возможность самостоятельно посетить рестораны", - говорится в сообщении.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

Напомним, McDonald's принял решение об открытии в Украине в начале августа. Рестораны сети не работали с самого начала полномасштабного вторжения России.

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McDonald's