McDonald's возобновляет работу в Украине: как и когда начнут открываться рестораны

Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева - на проспекте Бажана,3в, на ул. Гришко,7 и на проспекте Гагарина,2а.

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а затем будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

По данным пресс-службы, сперва получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.

"В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости будут иметь возможность самостоятельно посетить рестораны", - говорится в сообщении.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.