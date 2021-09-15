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В McDonald's в Украине появятся бургеры с растительным мясом

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине начнутся тестовые продажи бургеров McPlant в McDonald's. Ожидается, что эти продажи начнутся в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главы отдела коммуникаций McDonald's в Украине Олеси Муджири в интервью UBR.ua.

В ресторанах разных регионов будут продавать бургеры с котлетой из растительного мяса.

"В следующем году мы намерены тестировать бургер McPlant из искусственного мяса. Если тест пройдет хорошо, тогда, вероятно, этот бургер будет запущен в Украине", - сообщила Муджири.

По ее словам, если бы McDonald's ввел в меню бургер McPlant прямо сейчас, это блюдо стоило бы слишком дорого. В сети считают, что в Украине слишком малое количество потребителей растительного мяса, и спрос на веганские блюда растет "очень маленькими долями процента".

Веганские котлеты для McPlant поставляет компания Beyond Meat.

McDonald's сначала начал продавать бургеры McPlant в Дании и Швеции, затем - в Австрии, Великобритании и Ирландии.

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Украина