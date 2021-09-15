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В McDonald’s в Україні з’являться бургери з рослинним м’ясом

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні почнуться тестові продажі бургерів McPlant в McDonald’s. Очікується, що ці продажі почнуться у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова голови відділу комунікацій McDonald’s в Україні Олесі Муджирі в інтерв'ю UBR.ua.

В ресторанах різних регіонів будуть продавати бургери із котлетою з рослинного м’яса.

"Наступного року ми маємо намір тестувати бургер McPlant зі штучного м’яса. Якщо тест пройде добре, тоді, вірогідно, цей бургер буде запущено в Україні", - повідомила Муджирі.

За її словами, якби McDonald’s увів у меню бургер McPlant просто зараз, ця страва коштувала б надто дорого. У мережі вважають, що в Україні надто мала кількість споживачів рослинного м’яса, і попит на веганські страви зростає "дуже маленькими частками відсотка".

Веганські котлети для McPlant постачає компанія Beyond Meat.

McDonald’s спершу почав продавати бургери McPlant у Данії та Швеції, згодом - в Австрії, Великій Британії та Ірландії.

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Україна