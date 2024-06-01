McDonald’s на Центральному вокзалі Києва зачиняють: в чому причина і коли знову відкриють

"Ремонтні роботи планують завершити до листопада цього року, тож поки заклад оновлюватиметься, клієнти можуть зробити замовлення у двох ресторанах McDonald’s, розташованих на Південному вокзалі всього у 600 та 800 метрах від Вокзальної площі - на вулиці Січеславська, 6 та Георгія Кірпи, 5а", - заявили в прес-службі.

Як розповіли в McDonald’s, після реконструкції в закладі на Вокзальній площі буде новий дизайн залу на 193 місця і велика тераса на 88 місця.

"Для зручного замовлення працюватимуть 11 двосторонніх терміналів самообслуговування, а також ресторан стане першим закладом McDonald’s в Україні із пасажирським ліфтом для переміщення між першим і другим поверхом, з якого відкриватиметься вид на площу", - додали в прес-службі.