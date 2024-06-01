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McDonald’s на Центральному вокзалі Києва зачиняють: в чому причина і коли знову відкриють

Фото: McDonald’s на Центральному вокзалі Києва зачиняють до листопада (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві на реконструкцію зачиняється McDonald’s на Центральному вокзалі. Він припинить свою роботу вже сьогодні, 1 червня.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу McDonald’s.

"Ремонтні роботи планують завершити до листопада цього року, тож поки заклад оновлюватиметься, клієнти можуть зробити замовлення у двох ресторанах McDonald’s, розташованих на Південному вокзалі всього у 600 та 800 метрах від Вокзальної площі - на вулиці Січеславська, 6 та Георгія Кірпи, 5а", - заявили в прес-службі.

Як розповіли в McDonald’s, після реконструкції в закладі на Вокзальній площі буде новий дизайн залу на 193 місця і велика тераса на 88 місця.

"Для зручного замовлення працюватимуть 11 двосторонніх терміналів самообслуговування, а також ресторан стане першим закладом McDonald’s в Україні із пасажирським ліфтом для переміщення між першим і другим поверхом, з якого відкриватиметься вид на площу", - додали в прес-службі.

McDonald’s в Україні

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ заклади McDonald’s тимчасово припиняли роботу в Україні. Ресторани McDonald’s знову відкрили свої двері для українців лише у 2023 році.

А вже у березні 2024 року в McDonald’s заявили про наміри відкрити ресторани в Ужгороді та Чернівцях.

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КиївMcDonald’s