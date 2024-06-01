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McDonald's на Центральном вокзале Киева закрывают: в чем причина и когда снова откроют

Фото: McDonald's на Центральном вокзале Киева закрывают до ноября (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве на реконструкцию закрывается McDonald's на Центральном вокзале. Он приостановит свою работу уже сегодня, 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу McDonald's.

"Ремонтные работы планируют завершить к ноябрю этого года, и пока заведение будет обновляться, клиенты могут сделать заказ в двух ресторанах McDonald's, расположенных на Южном вокзале всего в 600 и 800 метрах от Вокзальной площади - на улице Сичеславская, 6 и Георгия Кирпы, 5а", - заявили в пресс-службе.

Как рассказали в McDonald's, после реконструкции в заведении на Вокзальной площади будет новый дизайн зала на 193 места и большая терраса на 88 места.

"Для удобного заказа будут работать 11 двусторонних терминалов самообслуживания, а также ресторан станет первым заведением McDonald’s в Украине с пассажирским лифтом для перемещения между первым и вторым этажом, с которого открывается вид на площадь", - добавили в пресс-службе.

McDonald's в Украине

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ заведения McDonald's временно прекращали работу в Украине. Рестораны McDonald's снова открыли свои двери для украинцев только в 2023 году.

А уже в марте 2024 года в McDonald's заявили о намерениях открыть рестораны в Ужгороде и Черновцах.

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КиевMcDonald’s