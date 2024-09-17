У McDonald's пояснили, чому досі не відкрились у Харкові: є дві причини

Коли можуть відкрити ресторани McDonald's у Харкові

В одному з дописів McDonald's у соціальній мережі Facebook йшлося про вагомі аргументи й причини любити українські бургери.

Музикант Олександр Раєв у коментарі до публікації іронічно зауважив: "Так, дуже любимо вас в Харкові, часто ходимо, дякую".

У відповідь у McDonald's наголосили, що компанія завжди дбає про безпеку своїх відвідувачів і працівників.

"Це один із наших безперечних пріоритетів", - додали у прес-службі McDonald's.

Крім того, у компанії пояснили, що ресторани McDonald’s залишаються закритими у Харкові:

через обмежені години роботи у зв'язку з тривалими повітряними тривогами

через ускладнення процедури евакуації для працівників і клієнтів

"Ми безперестану моніторимо ситуацію та будемо раді відкрити двері ресторанів, щойно це буде можливим, аби знову тішити харків'ян смачними стравами", - підсумували у McDonald's.

Допис McDonald's і один з коментарів під ним (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)