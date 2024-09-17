В McDonald's объяснили, почему до сих пор не открылись в Харькове: есть две причины

Когда могут открыть рестораны McDonald's в Харькове

В одном из постов McDonald's в социальной сети Facebook говорилось о веских аргументах и причинах любить украинские бургеры.

Музыкант Александр Раев в комментарии к публикации иронически заметил: "Да, очень любим вас в Харькове, часто ходим, спасибо".

В ответ в McDonald's подчеркнули, что компания всегда заботится о безопасности своих посетителей и работников.

"Это один из наших несомненных приоритетов", - добавили в пресс-службе McDonald's.

Кроме того, в компании объяснили, что рестораны McDonald's остаются закрытыми в Харькове:

из-за ограниченных часов работы в связи с длительными воздушными тревогами

из-за усложнения процедуры эвакуации для работников и клиентов

"Мы непрестанно мониторим ситуацию и будем рады открыть двери ресторанов, как только это будет возможно, чтобы снова радовать харьковчан вкусными блюдами", - подытожили в McDonald's.

Пост McDonald's и один из комментариев под ним (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)