В McDonald's объяснили, почему до сих пор не открылись в Харькове: есть две причины

В McDonald's рассказали, что их рестораны в Харькове остаются закрытыми по нескольким причинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.
В одном из постов McDonald's в социальной сети Facebook говорилось о веских аргументах и причинах любить украинские бургеры.
Музыкант Александр Раев в комментарии к публикации иронически заметил: "Да, очень любим вас в Харькове, часто ходим, спасибо".
В ответ в McDonald's подчеркнули, что компания всегда заботится о безопасности своих посетителей и работников.
"Это один из наших несомненных приоритетов", - добавили в пресс-службе McDonald's.
Кроме того, в компании объяснили, что рестораны McDonald's остаются закрытыми в Харькове:
"Мы непрестанно мониторим ситуацию и будем рады открыть двери ресторанов, как только это будет возможно, чтобы снова радовать харьковчан вкусными блюдами", - подытожили в McDonald's.
Пост McDonald's и один из комментариев под ним (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)
Согласно информации McDonald's Ukraine, с первого дня полномасштабной войны в Украине на нужды населения было передано более 700 тонн продукции на более чем на 130 млн гривен.
Работники McDonald's инициировали программы поддержки семей и больниц, пострадавших из-за войны, а также активно волонтерят в рамках программ фонда "Дом Рональда МакДональда".
По словам генерального директора (CEO) McDonald's Ukraine Юлии Бадритдиновой, в 2023 году McDonald's инвестировал в открытие новых и обновление старых ресторанов около 1 млрд гривен. При этом все инвестиции украинское подразделение компании получило из головного офиса.
В конце марта 2024 года стало известно, что компания планирует открытие ресторанов в Ужгороде и Черновцах.
Кроме того, сообщалось о введении McDonald's Ukraine ряда изменений, являющихся частью глобальных обязательств компании по ответственному использованию ресурсов и уменьшению отходов (хотя не все украинцы отнеслись положительно к подобным инициативам).
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