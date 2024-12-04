McDonald's повертає популярну послугу, але не для всіх: про що йдеться

Що відомо про "тестові" сніданки від McDonald's

У McDonald's Ukraine розповіли, що відсьогодні, 4 грудня, "у вінницьких ресторанах у тестовому форматі з'явилося довгоочікуване ранкове меню".

McDonald's тестує повернення сніданків у Вінниці (інфографіка: facebook.com/McDonaldsUA)

У компанії одразу ж відповіли на основні запитання, що можуть з'явитись в українців після такої новини.

"Чому саме Вінниця? У місті працюють кілька ресторанів з різними каналами продажів, що оптимально для тесту", - пояснили поціновувачам McDonald's.

Прес-служба компанії у Facebook додала, що провести тест у Вінниці вирішили через декілька операційних факторів:

оптимальну для тесту кількість ресторанів у місті

оптимальний для тесту потік клієнтів

Вінниця - оптимальне для тесту місто (інфографіка: facebook.com/McDonaldsUA)

"Чи планується запуск в інших містах? Тестування допоможе нам оцінити можливості масштабування сніданків та операційну готовність до повернення ранкового меню на постійній основі та запуску в інших містах", - розповіли у McDonald's.

У Facebook додали, що тестування у Вінниці допоможе зрозуміти:

як найкраще адаптувати формат сніданків до сучасних умов

як інтегрувати ранкове меню в роботу ресторанів

"Тест триватиме декілька місяців, після чого ми прийматимемо рішення про розширення сніданків в інших містах", - уточнили у мережі закладів швидкого харчування.

Тест сніданків у Вінниці триватиме кілька місяців (інфографіка: facebook.com/McDonaldsUA)

"Щиро сподіваємося, що тест пройде успішно та ви зможете якнайшвидше замовити сніданки у своєму місті. Дякуємо за терпіння та розуміння", - підсумували у McDonald's Ukraine.

Допис McDonald's Ukraine (скриншот: x.com/McDonaldsUA)