McDonald's возвращает популярную услугу, но не для всех: о чем речь

Что известно о "тестовых" завтраках от McDonald's

В McDonald's Ukraine рассказали, что с сегодняшнего дня, 4 декабря, "в винницких ресторанах в тестовом формате появилось долгожданное утреннее меню".

McDonald's тестирует возвращение завтраков в Виннице (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

В компании сразу ответили на основные вопросы, которые могут появиться у украинцев после такой новости.

"Почему именно Винница? В городе работают несколько ресторанов с разными каналами продаж, что оптимально для теста", - объяснили ценителям McDonald's.

Пресс-служба компании в Facebook добавила, что провести тест в Виннице решили из-за нескольких операционных факторов:

оптимальное для теста количество ресторанов в городе

оптимальный для теста поток клиентов

Винница - оптимальный для теста город (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

"Планируется ли запуск в других городах? Тестирование поможет нам оценить возможности масштабирования завтраков и операционную готовность к возвращению утреннего меню на постоянной основе и запуску в других городах", - рассказали в McDonald's.

В Facebook добавили, что тестирование в Виннице поможет понять:

как лучше всего адаптировать формат завтраков к современным условиям

как интегрировать утреннее меню в работу ресторанов

"Тест продлится несколько месяцев, после чего мы будем принимать решение о расширении завтраков в других городах", - уточнили в сети заведений быстрого питания.

Тест завтраков в Виннице продлится несколько месяцев (инфографика: facebook.com/McDonaldsUA)

"Искренне надеемся, что тест пройдет успешно и вы сможете как можно быстрее заказать завтраки в своем городе. Спасибо за терпение и понимание", - подытожили в McDonald's Ukraine.

Пост McDonald's Ukraine (скриншот: x.com/McDonaldsUA)