McDonald’s обязал сотрудников в США привиться от коронавируса до октября
McDonald’s потребует от всех сотрудников этой американской корпорации в США пройти полный курс вакцинации от коронавируса к 27 сентября. Работники компании будут обязаны носить защитные маски на службе независимо от того, привиты они или нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Компания перенесла с 7 сентября на 11 октября возобновление очной работы в своих штаб-квартире и филиалах в США с тем, чтобы у сотрудников было достаточно времени на прививку и формирование иммунитета.
"Рост заражений штаммами COVID-19 вызывает беспокойство у многих из нас. Многие из вас говорили нам, что вы бы чувствовали себя более спокойно в офисе, если бы были уверены, что ваши коллеги привиты", - приводит издание выдержку из уведомления.
К 27 сентября поставщики и подрядчики, посещающие подразделения McDonald’s, должны также пройти полный курс вакцинации. Руководство компании не станет обязывать работников ресторанов быстрого питания прививаться, но готово предоставить им до четырех часов оплачиваемого перерыва для иммунизации.
Напомним, американская телекомпания CNN уволила трех сотрудников за отказ прививаться от коронавируса. Накануне они пришли в офис без прививки.