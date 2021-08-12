McDonald’s обязал сотрудников в США привиться от коронавируса до октября

McDonald’s потребует от всех сотрудников этой американской корпорации в США пройти полный курс вакцинации от коронавируса к 27 сентября. Работники компании будут обязаны носить защитные маски на службе независимо от того, привиты они или нет.

Компания перенесла с 7 сентября на 11 октября возобновление очной работы в своих штаб-квартире и филиалах в США с тем, чтобы у сотрудников было достаточно времени на прививку и формирование иммунитета.

"Рост заражений штаммами COVID-19 вызывает беспокойство у многих из нас. Многие из вас говорили нам, что вы бы чувствовали себя более спокойно в офисе, если бы были уверены, что ваши коллеги привиты", - приводит издание выдержку из уведомления.

К 27 сентября поставщики и подрядчики, посещающие подразделения McDonald’s, должны также пройти полный курс вакцинации. Руководство компании не станет обязывать работников ресторанов быстрого питания прививаться, но готово предоставить им до четырех часов оплачиваемого перерыва для иммунизации.