McDonald's зобов'язав співробітників в США зробити щеплення від коронавірусу до жовтня

McDonald's вимагатиме від усіх співробітників цієї американської корпорації в США пройти повний курс вакцинації від коронавірусу до 27 вересня. Працівники компанії будуть зобов'язані носити захисні маски на службі незалежно від того, щеплені вони чи ні.

Компанія перенесла з 7 вересня на 11 жовтня відновлення очної роботи у своїх штаб-квартирі і філіях в США з тим, щоб у співробітників було достатньо часу на щеплення і формування імунітету.

"Зростання заражень штамами COVID-19 викликає занепокоєння у багатьох з нас. Багато з вас говорили нам, що ви б відчували себе більш спокійно в офісі, якби були впевнені, що ваші колеги щеплені", - наводить видання витяг з повідомлення.

До 27 вересня постачальники та підрядники, які відвідують підрозділи McDonald's, мають також пройти повний курс вакцинації. Керівництво компанії не стане зобов'язувати працівників ресторанів швидкого харчування робити щеплення, але готове надати їм до чотирьох годин оплачуваної перерви для імунізації.