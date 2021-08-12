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McDonald's зобов'язав співробітників в США зробити щеплення від коронавірусу до жовтня

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США, Четвер 12 серпня 2021 03:45
McDonald's зобов'язав співробітників в США зробити щеплення від коронавірусу до жовтня Фото: McDonald's зобов'язує своїх співробітників в США прищепитися від COVID-19 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

McDonald's вимагатиме від усіх співробітників цієї американської корпорації в США пройти повний курс вакцинації від коронавірусу до 27 вересня. Працівники компанії будуть зобов'язані носити захисні маски на службі незалежно від того, щеплені вони чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Wall Street Journal.

Компанія перенесла з 7 вересня на 11 жовтня відновлення очної роботи у своїх штаб-квартирі і філіях в США з тим, щоб у співробітників було достатньо часу на щеплення і формування імунітету.

"Зростання заражень штамами COVID-19 викликає занепокоєння у багатьох з нас. Багато з вас говорили нам, що ви б відчували себе більш спокійно в офісі, якби були впевнені, що ваші колеги щеплені", - наводить видання витяг з повідомлення.

До 27 вересня постачальники та підрядники, які відвідують підрозділи McDonald's, мають також пройти повний курс вакцинації. Керівництво компанії не стане зобов'язувати працівників ресторанів швидкого харчування робити щеплення, але готове надати їм до чотирьох годин оплачуваної перерви для імунізації.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN звільнила трьох співробітників за відмову щепитися від коронавірусу. Напередодні вони прийшли в офіс без щеплення.

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