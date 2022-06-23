McDonald's готовится вернуться в Украину: что известно

Бадритдинова не назвала конкретных сроков, когда именно компания планирует возобновить работу сети, однако отметила, что сейчас сеть ресторанов обновляет протоколы безопасности.

"Когда срабатывает воздушная тревога, срочно рестораны должны закрываться, что само по себе является довольно непростым процессом, поскольку ресторан - это мини-завод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей. Мы не можем просто так открыться, пока не убедимся, что все соответствует нашим требованиям",- заявила СЕО компании.

Один из руководителей киевских ресторанов Mcdonald's сообщил изданию о том, что сеть рассчитывает возобновить работу в Украине уже с августа, при условии, что будут соблюдены все правила безопасности.

Также компания работает над восстановлением сети поставок. Из-за разрушенной войной инфраструктуры, некоторые продукты все же придется закупать заграницей.