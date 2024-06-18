Мбаппе зламав ніс: чи робитиме нападник операцію і скільки часу пропустить

25-річний француз невдало зіткнувся з оборонцем збірної Австрії Кевіном Дансо під завісу поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи. Нападник пробив головою після стандарту, а потім влетів носом у корпус центрбека.

Мбаппе з "Дюссельдорф Арени" відправили до лікарні. Медики діагностували в лідера "триколірних" перелом носа. Проте, форвард обійдеться без операції та після орієнтовно 15-денного відновлення гратиме в захисній масці.

Найімовірніше, Мбаппе повернеться на поле в плей-офф Євро-2024. Матчі групового етапу проти Нідерландів (21 червня) та Польщі (25 червня) він пропустить. Стадія 1/8 фіналу розпочнеться 3 липня.

Хто такий Кіліан Мбаппе

Уродженець столиці Франції, у 14 років потрапив до академії "Монако". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2015/16.

Провів у складі монегасків дві повних кампанії та здобув титул Ліги 1 в сезоні 2016/17. Влітку 2017-го перебрався в "Парі Сен-Жермен" на правах оренди з опцією обов'язкового викупу за 180 млн євро. У рідному місті провів 7 років, завоював 6 титулів чемпіона Франції, 4 Кубка та три Суперкубка Франції, 2 Кубка французької ліги.

1 липня перейде в мадридський "Реал". У лавах збірної Франції тріумфував на ЧС-2018, дійшов до фіналу Мундіалю-2022 та виграв Лігу націй 2020/21. Загалом зіграв 80 матчів у складі "триколірних", у яких забив 47 м'ячів.