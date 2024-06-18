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Мбаппе сломал нос: будет ли нападающий делать операцию и сколько времени пропустит

Фото: Килиан Мбаппе пропустит групповой этап чемпионата Европы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе попал в лазарет национальной команды на Евро-2024 из-за неприятной травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

25-летний француз неудачно столкнулся с защитником сборной Австрии Кевином Дансо под занавес поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Нападающий пробил головой после стандарта, а затем влетел носом в корпус центрбека.

Мбаппе с "Дюссельдорфа Арены" отправили в больницу. Медики диагностировали у лидера "трехцветных" перелом носа. Однако форвард обойдется без операции и после ориентировочно 15-дневного восстановления будет играть в защитной маске.

Скорее всего, Мбаппе вернется на поле в плей-офф Евро-2024. Матчи группового этапа против Нидерландов (21 июня) и Польши (25 июня) он пропустит. Стадия 1/8 финала начнется 3 июля.

Кто такой Килиан Мбаппе

Уроженец столицы Франции, в 14 лет попал в академию "Монако". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2015/16.

Провел в составе монегасков две полные кампании и выиграл титул Лиги 1 в сезоне 2016/17. Летом 2017 года перебрался в "Пари Сен-Жермен" на правах аренды с опцией обязательного выкупа за 180 млн евро. В родном городе провел 7 лет, завоевал 6 титулов чемпиона Франции, 4 Кубка и три Суперкубка Франции, 2 Кубка французской лиги.

1 июля перейдет в мадридский "Реал". В рядах сборной Франции триумфовал на ЧМ-2018, дошел до финала Мундиаля-2022 и выиграл Лигу наций 2020/21. В общей сложности сыграл 80 матчей в составе "трехцветных", в которых забил 47 мячей.

К слову, накануне сборная Франции победила Австрию с автоголом Вебера.

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