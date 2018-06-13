Футболист сборной Франции Мбаппе травмировался на тренировке

Сам игрок заверил, что полученное повреждение несерьезное

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе досрочно покинул тренировку команды во вторник, 12 июня, после столкновения с защитником "Марселя" Адилем Рами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мбаппе получил повреждение голеностопа левой ноги во время открытой тренировки. Нападающий пытался возобновить игру, но затем решил вернуться в раздевалку.

Сам игрок заявил, что с ним все хорошо - у него всего лишь ушиб.

"Со мной все в порядке, это просто ушиб, поэтому ничего серьезного. Спасибо за ваши сообщения.

И оставьте в покое моего друга Адиля Рами, это было неумышленно", - написал он в Twitter.

Сборная Франции проведет свой первый матч на чемпионате мира 16 июня со сборной Австралии. Соперниками французов по групповому этапу также будут команды Перу и Дании.