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Футболіст збірної Франції Мбаппе травмувався на тренуванні

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    13.06.2018 - 10:12
Фото: Кіліан Мбаппе (facebook.com/PSG)
Фото: Кіліан Мбаппе (facebook.com/PSG)

Сам гравець запевнив, що отримане ушкодження несерйозне

Форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе достроково покинув тренування команди у вівторок, 12 червня, після зіткнення із захисником "Марселя" Аділем Рамі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Мбаппе отримав пошкодження гомілкостопа лівої ноги під час відкритого тренування. Нападник намагався відновити гру, але потім вирішив повернутися в роздягальню.

Сам гравець заявив, що з ним все добре - у нього всього лише забій.

"Зі мною все в порядку, це просто удар, тому нічого серйозного. Спасибі за ваше повідомлення.
І залиште в спокої мого друга Аділя Рамі, це було ненавмисно", - написав він у Twitter.

Збірна Франції проведе свій перший матч на чемпіонаті світу 16 червня зі збірною Австралії. Суперниками французів по груповому етапу також будуть команди Перу і Данії.

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Теги публікації: Франція, ЧМ-2018, тренировки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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