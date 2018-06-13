Футболіст збірної Франції Мбаппе травмувався на тренуванні

Сам гравець запевнив, що отримане ушкодження несерйозне

Форвард ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе достроково покинув тренування команди у вівторок, 12 червня, після зіткнення із захисником "Марселя" Аділем Рамі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Мбаппе отримав пошкодження гомілкостопа лівої ноги під час відкритого тренування. Нападник намагався відновити гру, але потім вирішив повернутися в роздягальню.

Сам гравець заявив, що з ним все добре - у нього всього лише забій.

"Зі мною все в порядку, це просто удар, тому нічого серйозного. Спасибі за ваше повідомлення.

І залиште в спокої мого друга Аділя Рамі, це було ненавмисно", - написав він у Twitter.

Збірна Франції проведе свій перший матч на чемпіонаті світу 16 червня зі збірною Австралії. Суперниками французів по груповому етапу також будуть команди Перу і Данії.