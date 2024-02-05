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Мбаппе в "Реал". Топ-інсайдер розкрив нові подробиці трансферної саги

Фото: Кіліан Мбаппе в складі збірної Франції на ЧС-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Французький "Парі Сен-Жермен" підготував план дій на випадок переходу нападника Кіліана Мбаппе в мадридський "Реал".

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.

25-річний форвард збірної Франції знову схиляється до переходу в Королівський клуб. Парижани підготували запасний план для продовження проекту без головної зірки.

"Реал" нібито просунувся в перемовинах із Мбаппе. Наразі президент ПСЖ Нассер аль-Хелаїфі та менеджмент гранда не отримали повідомлень від оточення нападника щодо рішення перейти до "вершкових". За умовами договору з парижанами, така умова для Мбаппе стала обов'язковою.

Француз давно потрапив на радари "Реала". Мадридці намагалися підписати Мбаппе два літа поспіль, але в травні 2022-го він в останній момент відмовився від трансферу заради нового контракту з ПСЖ за 130 млн євро підйомних. Як наслідок, Королівський клуб не проявляв інтерес до форварда торік і тепер зменшить оклад Мбаппе.

Вихованець "Монако" до ПСЖ перейшов перед сезоном 2017/18. З того часу він провів 288 матчів у всіх турнірах, у яких забив 241 м'яч і віддав 105 результативних передач. Із парижанами Мбаппе здобув 5 чемпіонських титулів і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2019/20.

До слова, раніше склали профайл керманича "Жирони" Мічела в гонитві за "золотом".

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