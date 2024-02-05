Мбаппе в "Реал". Топ-інсайдер розкрив нові подробиці трансферної саги

25-річний форвард збірної Франції знову схиляється до переходу в Королівський клуб. Парижани підготували запасний план для продовження проекту без головної зірки.

"Реал" нібито просунувся в перемовинах із Мбаппе. Наразі президент ПСЖ Нассер аль-Хелаїфі та менеджмент гранда не отримали повідомлень від оточення нападника щодо рішення перейти до "вершкових". За умовами договору з парижанами, така умова для Мбаппе стала обов'язковою.

Француз давно потрапив на радари "Реала". Мадридці намагалися підписати Мбаппе два літа поспіль, але в травні 2022-го він в останній момент відмовився від трансферу заради нового контракту з ПСЖ за 130 млн євро підйомних. Як наслідок, Королівський клуб не проявляв інтерес до форварда торік і тепер зменшить оклад Мбаппе.

Вихованець "Монако" до ПСЖ перейшов перед сезоном 2017/18. З того часу він провів 288 матчів у всіх турнірах, у яких забив 241 м'яч і віддав 105 результативних передач. Із парижанами Мбаппе здобув 5 чемпіонських титулів і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2019/20.