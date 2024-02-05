Мбаппе в "Реале". Топ-инсайдер раскрыл новые подробности трансферной саги

25-летний форвард сборной Франции снова склоняется к переходу в Королевский клуб. Парижане подготовили запасной план для продления проекта без главной звезды.

"Реал" якобы продвинулся в переговорах с Мбаппе. Пока президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи и менеджмент гранда не получили сообщений от окружения нападающего о решении перейти к "сливочным". По условиям договора с парижанами, такое условие для Мбаппе стало обязательным.

Француз давно попал на радары "Реала". Мадридцы пытались подписать Мбаппе два лета подряд, но в мае 2022 года он в последний момент отказался от трансфера ради нового контракта с ПСЖ за 130 млн евро подъемных. Как следствие, Королевский клуб не проявлял интерес к форварду в прошлом году и теперь снизит оклад Мбаппе.

Воспитанник "Монако" в ПСЖ перешел перед сезоном 2017/18. С этого времени он провел 288 матчей во всех турнирах, в которых забил 241 мяч и отдал 105 результативных передач. С парижанами Мбаппе завоевал 5 чемпионских титулов и дошел до финала Лиги чемпионов 2019/20.