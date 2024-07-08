Мбаппе попереду всіх. УЄФА склав рейтинг найшвидших футболістів Євро-2024

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе очолив список виконавців, які розвинули найвищу швидкість під час чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X турніру .

Французький нападник розігнався до 36,5 кілометрів за годину під час Євро-2024. До десятки найкращих потрапили один із кривдників збірної України.

Мбаппе на півкілометра випередив іспанця Феррана Торреса (36 км/г). Поруч із ним розташувався форвард національної команди Словенії Беньямін Шешко (35,9 км/г). Далі опинилися вінгер збірної Німеччини Лерой Сане та нападник Румунії Валентін Міхейле (по 35,8 км/г), який відіграв 29 хвилин проти команди Сергія Реброва.

Окрім Мбаппе та Торреса, покращити показник до кінця чемпіонату Європи можуть ще два футболісти. Оборонець збірної Франції Тео Ернандес розігнався до 35,7 км/г. Натомість центрбек Нідерландів Мікі ван де Вен розвинув меншу на сотню метрів швидкість.

Турнірні шляхи Мбаппе та Торреса перетнуться в півфіналі Євро-2024. "Триколірні зустрінуться з іспанською збірною 9 липня в Мюнхені. Іншу пару півфіналістів склали національна команда Нідерландів і збірна Англії.