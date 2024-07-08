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Мбаппе впереди всех. УЕФА составил рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024

Берлин, Понедельник 08 июля 2024 17:59
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Мбаппе впереди всех. УЕФА составил рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024 Фото: Килиан Мбаппе встретился с идолом детства (x.com/EURO2024DE)
Автор: Антон Федорцив

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил список исполнителей, развивших самую высокую скорость во время чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X турнира.

Французский нападающий разогнался до 36,5 километров в час во время Евро-2024. В десятку лучших попал один из обидчиков сборной Украины.

Мбаппе на полкилометра опередил испанца Феррана Торреса (36 км/ч). Рядом с ним расположился нападающий национальной команды Словении Беньямин Шешко (35,9 км/ч). Далее оказались вингер сборной Германии Лерой Сане и нападающий Румынии Валентин Михэйлэ (по 35,8 км/ч), отыгравший 29 минут против команды Сергея Реброва.

Кроме Мбаппе и Торреса, улучшить показатель до конца чемпионата Европы могут еще два футболиста. Защитник сборной Франции Тео Эрнандес разогнался до 35,7 км/ч. В свою очередь центрбек Нидерландов Мики ван де Вен развил меньшую на сотню метров скорость.

Турнирные пути Мбаппе и Торреса пересекутся в полуфинале Евро-2024. "Трехцветные встретятся с испанской сборной 9 июля в Мюнхене. Другую пару полуфиналистов составили национальная команда Нидерландов и сборная Англии.

Мбаппе впереди всех. УЕФА составил рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024

К слову, ранее УЕФА составил подборку претендентов на гол 1/4 финала Евро-2024.

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