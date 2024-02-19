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Мбаппе переходить в "Реал". Усі деталі контракту оприлюднило іспанське видання

Фото: Кіліан Мбаппе покине ПСЖ влітку (psg.fr)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе змінить столичний "Парі Сен-Жермен" на мадридський "Реал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.

26-річний нападник нібито погодився на переїзд у чемпіонат Іспанії. Трансфер відбудеться в літнє трансферне вікно.

Мбаппе погодив контракт із "Реалом" на 5 років. У лави "вершкових" форвард перейде в статусі вільного агента, бо 30 червня припинить дію договір зірки з ПСЖ. За перехід у Королівський клуб він заробить 50 млн євро підйомних. Зарплата ж Мбаппе складатиме 15-20 млн у євровалюті "чистими" плюс бонуси.

У новій команді нападник стане найоплачуванішим футболістом. Утім, його оклад не надто перевершуватиме заробітні плати інших зірок "Реала" на кшталт Алаби, Модріча чи Крооса. Якби Мбаппе в останній момент не відмовився від переїзду на "Сантьяго Бернабеу" в 2022 році, то отримав би 130 мільйонів підйомних і зарплату 26 млн євро.

Вихованець "Монако" до ПСЖ перейшов перед сезоном 2017/18. З того часу він провів 291 матч у всіх турнірах, у яких забив 244 м'ячі та віддав 105 результативних передач. Із парижанами Мбаппе здобув 5 чемпіонських титулів і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2019/20.

До слова, напередодні "Реал" несподівано втратив очки з "Райо Вальєкано" в Ла Лізі.

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