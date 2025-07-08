Мазут із російських танкерів дістався узбережжя окупованої Абхазії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram .

Як повідомила лабораторія екологічного моніторингу, у водах Чорного моря зафіксоване суттєве перевищення рівня нафтопродуктів.

У ЦПД нагадали, що аварія сталася ще у грудні минулого року, однак забруднення не зупинилося й досі. Адже російська влада виявилася неспроможною своєчасно локалізувати екологічну катастрофу, що дозволило мазуту поширитися на сотні кілометрів узбережжя. Уламки танкерів досі залишаються на дні моря, а витоки пального тривають.

"Сьомий місяць після аварії проблема просто ігнорується. Влада перестала навіть імітувати ліквідацію наслідків: жодних активних робіт не ведеться, а забруднені мазутом пляжі заповнені туристами", - зазначили у Центрі.

Там додали, що Росія вкотре показує байдужість до довкілля та здоров’я людей, ставлячи в пріоритет прибутки від нелегальної торгівлі нафтою, навіть ціною екологічного лиха.