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Мазут із російських танкерів дістався узбережжя окупованої Абхазії

Вівторок 08 липня 2025 13:15
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Мазут із російських танкерів дістався узбережжя окупованої Абхазії Фото ілюстративне: мазут із російських танкерів дістався узбережжя Абхазії (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Мазут із затонулих російських танкерів у Керченській протоці досяг берегів окупованої РФ Абхазії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Як повідомила лабораторія екологічного моніторингу, у водах Чорного моря зафіксоване суттєве перевищення рівня нафтопродуктів.

У ЦПД нагадали, що аварія сталася ще у грудні минулого року, однак забруднення не зупинилося й досі. Адже російська влада виявилася неспроможною своєчасно локалізувати екологічну катастрофу, що дозволило мазуту поширитися на сотні кілометрів узбережжя. Уламки танкерів досі залишаються на дні моря, а витоки пального тривають.

"Сьомий місяць після аварії проблема просто ігнорується. Влада перестала навіть імітувати ліквідацію наслідків: жодних активних робіт не ведеться, а забруднені мазутом пляжі заповнені туристами", - зазначили у Центрі.

Там додали, що Росія вкотре показує байдужість до довкілля та здоров’я людей, ставлячи в пріоритет прибутки від нелегальної торгівлі нафтою, навіть ціною екологічного лиха.

Розлив мазуту в Керченській протоці

У середині грудня 2024 року через сильний шторм у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239".

Крім того, стало відомо про аварію ще одного танкера біля порту "Кавказ" та витік щонайменше 3000 тонн мазуту у морі.

Спочатку нафтові плями відносило до російського узбережжя, проте з часом вони стали підходити до узбережжя окупованих територій України.

Так, мазут дістався українських берегів Азовського моря. Супутникові знімки зафіксували нафтову пляму біля окупованого Бердянська.

Також плями мазуту досягли берегів Одеської області. Зокрема, забруднення виявили поблизу рекреаційної зони "Катранка".

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Чорний приплив". Що сталося з танкерами РФ біля Криму та чи є загрози для України".

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НАФТА Керченський міст Аварія Абхазия
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