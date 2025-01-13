Мазут із російських танкерів дістався берегів Азовського моря: супутниковий знімок

Повідомляється, що в Азовському морі зафіксовано пляму нафтопродуктів площею 300 квадратних кілометрів. Раніше окупанти повідомляли про забруднені ділянки на узбережжі Бердянська протяжністю понад 14 км.

"З урахуванням течій і напрямків вітру, ймовірно, мазут буде відносити далі до Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Як пише Центр журналістських розслідувань, станом на 11 січня пляма перебувала за 10 км на південь від Бердянської коси і розтягнулася майже на 100 км уздовж Білосарайської коси. Також є ймовірність, що мазут відноситиме на захід, у бік Арабатської стрілки.

На знімках супутника Sentinel-2 помітно, як пляма дісталася Бердянської коси 10 січня 2025 року. А вже наступного дня окупаційна влада в Запорізькій області підтвердила викид мазуту в Бердянську, а також повідомила про невеликий осередок забруднення на косі Пересип.

Фото: супутниковий знімок азовського узбережжя в районі Бердянська (investigator.org.ua)

Дані окупантів про забруднення берегової лінії можуть бути занижені, як це відбувається в Криму. Ймовірно, найближчим часом слід очікувати нових викидів мазуту в Північному Приазов'ї.

Розлив мазуту в Керченській протоці

У середині грудня через сильний шторм у Керченській протоці зазнали аварії два російські танкери. Спочатку нафтові плями відносило до російського узбережжя, проте з часом вони стали підходити до узбережжя окупованих територій України.

За оцінками "Грінпіс Україна", у море потрапило близько 4300 тонн мазуту. Окупанти досі не можуть ліквідувати наслідки.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Чорний приплив". Що сталося з танкерами РФ біля Криму та чи є загрози для України".