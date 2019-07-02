Мажоритарщик от "Слуги народа" оказался фигурантом уголовного дела, - журналист

Кандидат от партии "Слуга народа", главврач Хмельницкого областного госпиталя для ветеранов войны Оксана Бочкарева, которая баллотируется по 188 округу, подозревается в разворовывании бюджетных средств. Об этом, ссылаясь на решение суда, написал журналист Сергей Руденко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, уголовное производство открыто по факту присвоения в 2017-2018 годах группой лиц бюджетных средств в размере более 1,8 млн грн из 11,7 млн, выделенных Хмельницким областным советом на выполнение работ по реконструкции системы сточных вод лечебного учреждения.

"Согласно материалам дела, главный врач госпиталя (Оксана Бочкарева) в сговоре с руководством ООО "Подолье Инвест Сити" (генеральный подрядчик) и ООО "Юнибуд Энергосервис" (проектировщик), используя ряд подконтрольных фирм с признаками фиктивности, сфальсифицировали документы по закупке и установке на насосной станции госпиталя оборудования на сумму 1,8 миллиона гривен", - заявил Руденко, ссылаясь на информацию на сайте Youcontrol.

По словам журналиста, если возможная вина Бочкаревой будет доказана в суде, кандидату от партии "Слуга народа" грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или ограничение свободы на срок 3-8 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.