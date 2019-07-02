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Мажоритарщик от "Слуги народа" оказался фигурантом уголовного дела, - журналист


По данным журналиста, дело ведет отдел расследований особо тяжких преступлений

Кандидат от партии "Слуга народа", главврач Хмельницкого областного госпиталя для ветеранов войны Оксана Бочкарева, которая баллотируется по 188 округу, подозревается в разворовывании бюджетных средств. Об этом, ссылаясь на решение суда, написал журналист Сергей Руденко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, уголовное производство открыто по факту присвоения в 2017-2018 годах группой лиц бюджетных средств в размере более 1,8 млн грн из 11,7 млн, выделенных Хмельницким областным советом на выполнение работ по реконструкции системы сточных вод лечебного учреждения.

"Согласно материалам дела, главный врач госпиталя (Оксана Бочкарева) в сговоре с руководством ООО "Подолье Инвест Сити" (генеральный подрядчик) и ООО "Юнибуд Энергосервис" (проектировщик), используя ряд подконтрольных фирм с признаками фиктивности, сфальсифицировали документы по закупке и установке на насосной станции госпиталя оборудования на сумму 1,8 миллиона гривен", - заявил Руденко, ссылаясь на информацию на сайте Youcontrol.

По словам журналиста, если возможная вина Бочкаревой будет доказана в суде, кандидату от партии "Слуга народа" грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или ограничение свободы на срок 3-8 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

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