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Мажоритарник від "Слуги народу" виявився фігурантом кримінальної справи, - журналіст


За даними журналіста, справу веде відділ розслідувань особливо тяжких злочинів

Кандидат від партії "Слуга народу", головний лікар Хмельницького обласного госпіталю для ветеранів війни Оксана Бочкарьова, яка балотується по 188 округу, підозрюється у розкраданні бюджетних коштів. Про це, посилаючись на рішення суду, написав журналіст Сергій Руденко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, кримінальне провадження відкрито за фактом привласнення в 2017-2018 роках групою осіб бюджетних коштів у розмірі понад 1,8 млн грн з 11,7 млн, виділених Хмельницькою обласною радою на виконання робіт з реконструкції системи стічних вод лікувального закладу.

"Згідно з матеріалами справи, головний лікар госпіталю (Оксана Бочкарьова) у змові з керівництвом ТОВ "Поділля-Інвест Сіті" (генеральний підрядник) та ТОВ "Юнібуд Енергосервіс" (проектувальник), використовуючи ряд підконтрольних фірм з ознаками фіктивності, сфальсифікували документи по закупівлі та встановленню на насосній станції госпіталю обладнання на суму 1,8 мільйона гривень", - заявив Руденко, посилаючись на інформацію на сайті Youcontrol

За словами журналіста, якщо можлива вина Бочкарьової буде доведена в суді, кандидатові від партії "Слуга народу" загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років або обмеження волі на строк 3-8 років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

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