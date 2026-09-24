Мазепа в центре Киева на месте Ленина: Кабмин поддержал установку памятника

Кабинет Министров поддержал предложение Министерства культуры по установлению в Киеве памятника гетману Украины Ивану Мазепе. Монумент планируют разместить на бульваре Тараса Шевченко - на месте демонтированного памятника Владимиру Ленину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства культуры Украины.

Памятник Мазепе будет установлен в центре Киева

Будущий монумент предлагают установить на месте, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину.

Вид памятника определят по результатам открытого конкурса на лучший эскизный проект. Его организуют Министерство культуры, Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию и Киевская городская государственная администрация.

Министерство культуры будет заказчиком проектирования и изготовления монумента.

Кто профинансирует установку

Установка памятника и благоустройство близлежащей территории будут финансироваться из бюджета Киева. Для проектирования и изготовления монумента могут привлечь другие источники финансирования, не запрещенные законом.

Окончательную стоимость проекта определят после проведения конкурса и утверждения проектно-сметной документации.

Инициативу по установке памятника Мазепе в июне 2026 года озвучил президент Владимир Зеленский. Ее реализацию предусматривает указ президента от 21 августа 2026 года №781 "Вопрос памяти гетмана Украины Ивана Мазепы".