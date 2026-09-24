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Главная » Жизнь » Общество

Мазепа в центре Киева на месте Ленина: Кабмин поддержал установку памятника

13:19 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Мазепа в центре Киева на месте Ленина: Кабмин поддержал установку памятника Что известно об установке памятника (фото: Getty Images)
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Кабинет Министров поддержал предложение Министерства культуры по установлению в Киеве памятника гетману Украины Ивану Мазепе. Монумент планируют разместить на бульваре Тараса Шевченко - на месте демонтированного памятника Владимиру Ленину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства культуры Украины.

Памятник Мазепе будет установлен в центре Киева

Будущий монумент предлагают установить на месте, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину.

Вид памятника определят по результатам открытого конкурса на лучший эскизный проект. Его организуют Министерство культуры, Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию и Киевская городская государственная администрация.

Министерство культуры будет заказчиком проектирования и изготовления монумента.

Кто профинансирует установку

Установка памятника и благоустройство близлежащей территории будут финансироваться из бюджета Киева. Для проектирования и изготовления монумента могут привлечь другие источники финансирования, не запрещенные законом.

Окончательную стоимость проекта определят после проведения конкурса и утверждения проектно-сметной документации.

Инициативу по установке памятника Мазепе в июне 2026 года озвучил президент Владимир Зеленский. Ее реализацию предусматривает указ президента от 21 августа 2026 года №781 "Вопрос памяти гетмана Украины Ивана Мазепы".

Другие инициативы для этой локации

В апреле 2026-го в КГГА обнародовали проект обустройства пространства на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Крещатика. Главная цель - создание безбарьерной среды. Но эта инициатива попала под шквал критики, после чего среди горожан провели опрос.

Около 80% жителей столицы поддержали идею обустроить безбарьерное общественное пространство с фонтаном на месте бывшего памятника Ленину на Бессарабской площади на средства меценатов.

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