Мазепа опроверг информацию о финансировании Геруса в информвойне против "Роттердам+"

По его словам, информация о том, что проект "блогер Андрей Герус" появился после сотрудничества Мазепы с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - не соответствует действительности.

"Андрей Герус действительно работал в "Конкорде" долгое время. От нас он ушел в 2012-м году, еще задолго до революции и тем более задолго до Ахметова с "Роттердамом". Потом его имя возникло, когда он стал активистом Майдана в Англии - он ходил под лондонский дом Ахметова с флагами и лозунгами", - заявил Мазепа.

Он также опроверг информацию о финансировании блогерской и активистской активности Андреем Герусом.

Напомним, Андрей Герус стал были избран в парламент в 2019 году по списку "Слуги народа". Герус известен систематическими медийными атаками против формулы "Роттердам+". Единственными пострадавшими от этой формулы считаются только 2 ферросплавных завода Игоря Коломойского. Именно эти два завода сейчас единственными в стране оспаривают закрытие дела "Роттердам+".