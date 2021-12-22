Мазепа спростував інформацію про фінансування Геруса в інформвійні проти "Роттердам+"

За його словами, інформація про те, що проект "блогер Андрій Герус" з'явився після співпраці Мазепи з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - не відповідає дійсності.

"Андрій Герус дійсно працював в "Конкорді "довгий час. Від нас він пішов у 2012-му році, ще задовго до революції й тим більше задовго до Ахметова з "Роттердамом". Потім його ім'я виникло, коли він став активістом Майдану в Англії - він ходив під лондонський будинок Ахметова з прапорами та гаслами", - заявив Мазепа.

Він також спростував інформацію про фінансування блогерської та активістської активності Андрієм Герусом.

Нагадаємо, Андрій Герус став обраний до парламенту у 2019 році за списком "Слуги народу". Герус відомий систематичними медійними атаками проти формули "Роттердам+". Єдиними постраждалими від цієї формули вважаються тільки 2 феросплавних заводи Ігоря Коломойського. Саме ці два заводи зараз єдиними в країні оскаржують закриття справи "Роттердам+".