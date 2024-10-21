UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Mazda представила новий пікап BT-50: розкрито усі подробиці

Фото: Mazda представила новий пікап BT-50 (mazda.com.au)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mazda представила новий повнорозмірний пікап BT-50. В першу чергу, новинка розрахована на клієнтів Австралії, яка залишається пріоритетним ринком для моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Пікап отримав нову передню частину, а також змінену решітку радіатора, на якій красується величезний фірмовий логотип. Розширювачі колісних арок стали масивнішими, а кормі дісталися змінені ліхтарі та бампер. Крім того, додано три нові кольори кузова та змінено дизайн легкосплавних дисків. Втім, поки що опубліковані тільки зображення топ-версії з дворядною кабіною, тоді як у BT-50 збережуться і простіші варіанти з однорядною та полуторною кабінами.

Головною обновкою в інтер'єрі стала нова панель приладів з 7-дюймовим кольоровим екраном по центру. Медіасистема з екраном діагоналлю 7,0 або 9,0 дюймів та підтримкою бездротових протоколів Android Auto та Apple CarPlay також прописалась на центральній консолі. Камера заднього виду тепер має лінзу з водовідштовхувальним покриттям, а на зображенні накладені динамічні лінії розмітки.

Як і раніше, японський пікап пропонується із двома турбодизелями Isuzu на вибір. Базовим залишився агрегат об'ємом 1,9 л (150 к.с., 350 Нм). Другий варіант – чотирициліндровий мотор об'ємом 3,0 л (190 к.с., 450 Нм). Обидва двигуна працюють у парі з шестиступінчастою "механікою" або "автоматом" Aisin. Система повного приводу - з жорстким підключенням передньої осі. До дилерів бренду Mazda BT-50 прибуде у першому кварталі 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
MazdaАвтомобільний ринок