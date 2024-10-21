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Mazda представила новый пикап BT-50: раскрыты все подробности

Фото: Mazda представила новый пикап BT-50 (mazda.com.au)
Автор: Константин Широкун

Компания Mazda представила новый полноразмерный пикап BT-50. В первую очередь новинка рассчитана на клиентов Австралии, которая остается приоритетным рынком для модели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Пикап получил новую переднюю часть, а также измененную радиаторную решетку, на которой красуется огромный фирменный логотип. Расширители колесных арок стали более массивными, а корме достались измененные фонари и бампер. Кроме того, добавлены три новых цвета кузова и изменен дизайн легкосплавных дисков. Впрочем, пока что опубликованы только изображения топ-версии с двухрядной кабиной, тогда как у BT-50 сохранятся и более простые варианты с однорядной и полуторной кабинами.

Главной обновкой в интерьере стала новая приборная панель с 7-дюймовым цветным экраном по центру. Медиасистема с экраном диагональю 7,0 или 9,0 дюймов и поддержкой беспроводных протоколов Android Auto и Apple CarPlay также прописалась на центральной консоли. Камера заднего вида имеет теперь линзу с водоотталкивающим покрытием, а на изображении наложены динамические линии разметки.

По-прежнему японский пикап предлагается с двумя турбодизелями Isuzu по выбору. Базовым остался агрегат объемом 1,9л (150 л.с., 350 Нм). Второй вариант – четырехцилиндровый мотор объемом 3,0 л (190 л.с., 450 Нм). Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой "механикой" или "автоматом" Aisin. Система полного привода – с жестким подключением передней оси. К дилерам бренда Mazda BT-50 прибудет первый квартал 2025 года.

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MazdaАвтомобильный рынок