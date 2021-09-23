Mazda обновила свой самый брутальный автомобиль – пикап BT-50

Обновленный пикап Mazda BT-50 получил второй силовой агрегат в линейку моторов, а также новые материалы отделки салона. Пока полноприводный автомобиль доступен на рынке Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mazda .

Mazda обновила полноприводный пикап BT-50. Рестайлинг принес машине новый турбодизель, который был разработан совместно с компанией Isuzu. 1,9-литровый четырехцилиндровый мотор развивает 147 л.с. и 350 Нм максимального крутящего момента.

Новый мотор сопряжен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Благодаря внушительному крутящему моменту пикап способен буксировать прицепы общей массой до трех тонн. 147-сильный двигатель является частью базовой версии Mazda ВТ-50.

Второй доступный двигатель – это 3,0-литровый турбодизель мощностью 190 л.с. и максимальным крутящим моментом в 450 Нм. Для пикапов также теперь доступны светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, система автоматического экстренного торможения, предупреждение о поперечном движении сзади и пр.

Обновление также добавило пикапу и топовую версию SP. Ее можно отличить по черной решетке радиатора, 18-дюймовым черным колесным дискам, кожаной отделке салона и пр.

На рынке Австралии пикапы доступны как в заднеприводном варианте, так и в версии 4х4 независимо от комплектации и выбранного силового агрегата.