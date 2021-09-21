Главный конкурент Google представил электрический грузовик с автопилотом
Компания Baidu, создатель крупнейшего в Китае поисковика, анонсировала автономный грузовой электромобиль с электрической трансмиссией. У него автопилот и дальность хода 300 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети Baidu.
Компания Baidu нацелилась покорить мировой рынок грузовых перевозок со своим новым электрическим грузовым электромобилем. Знаменитый самообучаемый искусственный интеллект Baidu и платформа для обучения автономного вождения Apollo станут изюминкой будущего грузовика.
Совместное предприятие DeepWay, созданное Baidu и Lionbridge в 2020 году, должно освоить выпуск умных грузовиков. Их первая совместная модель презентована под брендом Xingtu.
Грузовик оснастили мощным процессором производительностью более 500 тераопераций в секунду. Он разработан для поддержки автопилота третьего уровня с возможностью обновления до четвертого уровня. Xingtu также оснащен десятком камер, тремя лидарами и несколькими радарами.
DeepWay оснастил свой грузовик аккумуляторной батареей емкостью 450 кВт•ч. Заявлено, что новинка сможет проезжать до 300 км на одной зарядке с общим весом машины в 49 тонн. Батарея съемная, ее можно заменить на новую всего за шесть минут. А для полной зарядки севшего аккумулятора требуется около 60 минут.
Новый автономный грузовик получил вместительный спальник, также в распоряжении водителя информационно-развлекательная система с сенсорным экраном во всю ширину передней панели.
В планах DeepWay наладить серийное производство Xingtu в ближайшие три года. О цене и точных технических характеристиках будет сообщено позже.
Smart, New Energy, Heavy-Duty Freight Unveiled Introducing the Baidu Apollo-Powered Xingtu
Baidu-backed DeepWay unveiled Xingtu, a smart heavy-duty truck powered by Baidu Apollo’s #AD tech. Designed to enable L3 and soon L4 autonomous driving on high-speed freight routes, it marks Baidu’s entry into the USD multi-trillion global freight market. https://prn.to/3tRW4VMPosted by Baidu Inc. on Friday, September 17, 2021
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