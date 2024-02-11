Майже по всій Україні дощі, але плюсова температура: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 11 лютого буде з дощами, але опади очікуються не на всій території. Крім того, в Україні сьогодні буде плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень в Україні очікується дрібний дощ. Без суттєвих опадів лише у південних та частині центральних областей. На сході та півночі можливий мокрий сніг.

На більшій частині території вночі та вранці туман, на півночі та сході ожеледиця. Вітер південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей буде +7 +12 градусів, у північних та східних областях +3 +8, а на півдні та Закарпатті до +16.

Вночі стовпчики термометрів покажуть +1 +6 градусів, а на півдні та України до +9. У східних та північно-східних областях вночі очікуються близько нуля.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, прогнозується невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця, можливий туман.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +5 градусів, а вночі +1 +3 градуси.